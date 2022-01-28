Yetim kurtlar, Kumandan’ın en büyük destekçisi oldu

İlk tanıtımından itibaren büyük bir heyecanla beklenen Yalnız Kurt, 1. Bölümü ile atv ekranlarına geldi.

Ekranlara iddialı bir giriş yapan Yalnız Kurt, atv ekranlarında başladı. 1. Bölümü ile büyük ilgi toplayan dizide yetim çocukları koruyup kollayan Kumandan Davut Bahadır, Golyat ile mücadelesini anlattı. Kumandan'ın savaşına 'yetim kurtlar' da destek oldu. Bir yetim olan Yavuz'un boynundaki muska ile Fettah Dahhak'ın sırrını çözen Kumandan hayatını bu mücadeleye adadı. Yavuz'un yetim kalan çocuğunu ölümden kurtaran Kumandan, onun içindeki gücü keşfetmesine yardım etti.

Yetim çocukların vatan ve millet aşkıyla büyümesi için elinden geleni yapan Kumandan, askerlik görevi sona erdikten sonra da ülkesi için çalışmaya devam etti. Ajanlarla iş birliği içinde olan Fettah Dahhak'ın peşine düşen Kumandan'ın neler yapacağı merak konusu oldu.

Dahhak ve Golyat kelimelerinin anlamı nedir?

Yalnız Kurt izleyicileri Dahhak ve Golyat kelimelerini de merak etti. atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt dizisinde geçen Dahhak ve Golyat kelimelerinin anlamları nedir?

Yalnız Kurt fragmanında da geçen 'dahhak' kelimesinin Hint – İran mitolojisinde insan beyni yiyen bir yılanı yansıttığı anlaşıldı. Golyat kelimesinin ise M.Ö. 11. yüzyılda yaşadığı söylenen savaşçı bir devin adı olduğu ortaya çıktı. Dahhak ve Golyat kelimelerinin sırrı ile ilgili kesin gerçekler Yalnız Kurt'un ilerleyen bölümlerinde ortaya çıkacak.

atv ekranlarında ilk bölümüyle büyük heyecan yaratan Yalnız Kurt, her Cuma yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşacak.