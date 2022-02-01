Feraye'nin gelişi herkesi şoke etti

atv'nin pazartesi akşamlarına damga vuran, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi Kalp Yarası, yirmi dokuzuncu bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası, #HesaplaşmaZamanı etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

29.Bölümde neler oldu?

Ferit son anda frene basarak Pınar'ın ciddi bir şekilde yaralanmasını önledi. Ferit'i gördüğü ilk anda etkilenen Pınar, karşısındaki kişinin Sancakzade Ailesi'nden olmasını kullanmaktan geri durmadı.

Vedia kendisine gelen telefon ve mesajlardan sonra soluğu Bahtiyar'ın kapısında aldı. Daha fazla beklemeyen Feraye bir anda kardeşinin karşısına çıktı. Feraye'nin yaşadığını öğrenen Vedia hem hüzün hem de büyük bir mutluluk yaşarken Feraye'den aynı karşılığı göremedi. Feraye, yapmak istediklerine Vedia'nın engel olabileceğini düşünerek Vedia'yı Bahtiyar'ın evine kilitledi. Her şeyden habersiz Betül ise Vedia eve dönmeyince Yaman'a haber vererek yardım istedi. Yaman ve Betül'ün konuşmasını duyan Hande öfkeden deliye döndü.

Ferit babasının katilini bulmaya çalışırken Ayşe'nin Azade Hanım'ın gizli oyunuyla ilgili itirafı işleri fena karıştırdı. Ferit'in annesinin üstüne gitmesiyle Azade konakta ortalığı birbirine kattı. Ferit hem konakta hem de holdingte düzen sağlamak isterken bu sefer de ağabeyini karşısına almak zorunda kaldı.

Ayşe, bir anda hayatlarına giren Pınar'la ilgili kendini rahatsız hissetse de Ferit bu durumu sıradan bir kıskançlık olarak düşündü. Geçmişin hesabını sormak için Sancakzade Konağı'na giriş yapan Feraye ise yanına Pınar ve Yaman'ı da alarak yaşadığını herkese ilan etti.

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