'Kuruluş Osman' tüm reyting kategorilerinde birinci

Osman Bey, vezir Alemşah’tan hesap sordu!

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 80'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'da Konya'da kendisine kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, nihayet Vezir Alemşah'la hesaplaştı! #KutluDevlet etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

Kuruluş Osman 80. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %12,61 izlenme oranı ve %27,61 izlenme payı, AB'de %10,77 izlenme oranı ve %25,72 izlenme payı 20+ABC1'de %12,72 izlenme oranı ve %27,56 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.Konya'da kendisine kurulan tuzaktan kurtulmayı başaran Osman Bey, şehirden gizlice çıkmayı başardı ve Söğüt bölgesine geldi. Osman Bey, Turgut Bey ve Kosses'le birlikte Vezir Alemşah'a karşı stratejisini kurarken, Julia'nın saldırısından kurtulan hatunlar ise ağır yaralı Selcan Ana'yı Söğüt'e götürdü.

Vezir Alemşah, Harmankaya Kalesi'ni Gündüz Bey'e vererek Türkmen beylerini etkiledi ve toyda Gündüz'ün Kayı beyi olarak seçilmesini sağladı. Aksakallılarla buluşup Geyhatu'nun büyük planını öğrenen Osman Bey, Vezir Alemşah'ın kendisine Şeyh Edebalı'nın dergahında kurduğu tuzağı ise tersine çevirdi. Osman Bey, Söğüt'teki handa kıstırdığı Vezir Alemşah'tan hesap sordu!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki üçüncü sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.