'Kuruluş Osman' yine rekor kırdı

Tüm reyting kategorilerinde açık ara zirvede

Osman Bey tüm oyunları bozdu... Büyük savaş başlıyor!

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 81'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'da Geyhatu ve Moğollara karşı destansı bir mücadele ortaya koyan Osman Bey, Tekfur Nikola'yı da ele geçirdi.

#VatanSevdalısıyız etiketiyle sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizi oldu.

Kuruluş Osman 81. bölümüyle,Tüm Kişiler'de %12,19 izlenme oranı ve %27,27 izlenme payı, AB'de %11,64 izlenme oranı ve %26,97 izlenme payı 20+ABC1'de %13,13 izlenme oranı ve %27,36 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.Osman Bey'in yaraladığı Vezir Alemşah, handa yaptırdığı gizli oda sayesinde kurtulmayı başarırken Geyhatu ve Moğolların Söğüt'e gelişi Osman Bey'in planlarını değiştirmesine neden oldu. Söğüt'te Geyhatu'ya direnen Osman Bey, Vezir Alemşah'ı ele geçiremeyince gizli tünelleri kullanarak Söğüt'ten ayrıldı. Tekfur Nikola, Geyhatu ve Vezir Alemşah'ın kendisine oyun kurduğunu anlayarak çevre tekfurların desteğini aradı. Gündüz Bey, hatunların obaya dönmesine izin verirken; Osman Bey, Geyhatu-Alemşah ittifakına karşı Nikola'yı yanına çekmeyi planladı.Geyhatu'nun tuzak kurduğu Tekfur Nikola'yı ölümden kurtaran ve Moğolları püskürten Osman Bey, kılıcının ucundaki Nikola'nın canını bağışladı!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki üçüncü sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Kuruluş Osman 81. Bölüm için tıklayın!