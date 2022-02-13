Kumandan, Hilmi Kopanlı’yı sorguya aldı! Yalnız Kurt 4. Bölümü ile Cuma 20.00’de atv’de

Nefes kesen aksiyon sahneleri ve muhteşem diyaloglarıyla ilgi toplayan Yalnız Kurt’un 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı. İşte yeni tanıtımda dikkat çeken detaylar…

İlk üç bölümüyle atv ekranlarında soluksuz izlenen Yalnız Kurt'un 4. Bölüm Fragmanı da büyük heyecan yarattı. Türkiye'nin yakın tarihindeki darbelere, faili meçhul cinayetlere ve terör olaylarına odaklanan dizinin yeni bölüm fragmanında Kumandan ile Hilmi Kopanlı'nın konuşmaları dikkat çekti. Büyük bir terör organizasyonunun başında yer alan Fettah Dahhak'ın "Huruç harekatı başladı" sözlerinin anlamı da merak konusu oldu.

Yalnız Kurt tanıtımına damga vuran sözler

Vatan sevdalısı yetimlerini ölüme götüren Hilmi Kopanlı'yla karşı karşıya gelen Kumandan Davut Bahadır, düşmanının ağzından 'yeni bir paralel yapı' oluşturulduğunu öğrendi. Hilmi Kopanlı'nın "Gece 3'te harekete geçmiş olsaydık her şey farklı olabilirdi" sözleri de yeni bölüm tanıtımının önemli cümlelerinden oldu. Kopanlı Hilmi, Kumandan'ın kendisini yurt dışına çıkarmasını istedi.

Yalnız Kurt 4. Bölüm Tanıtımı'nda Mira'nın Nizam'a yönelik sözleri de oldukça önemliydi. Mira, "Tanrılar çok öfkeli. Kara listede en üstte senin adın var. Ölü ya da diri adamı bul, getir" diyerek Nizam'a önemli bir mesaj verdi. Nizam ise Tekin Giritli ile buluşarak "Sana bir pazarlık teklifim var" dedi.

Her tanıtımıyla merak uyandıran Yalnız Kurt 4. Bölüm Fragmanı'nda geçen huruç harekatı nedir? Hilmi Kopanlı'nın 'yeni paralel yapı' sözleri ne anlama geliyor? Doğan Sakınmaz, Hilmi'yi elinden alanın Altay olduğunu öğrenecek mi?

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt 4. Bölümü ile Cuma akşamı atv'de.