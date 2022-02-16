'Destan' salı akşamının en çok izlenen dizisi oldu

Batuga sırrını ifşa etti, Akkız'ın hayatını kurtardı

Ekranların fenomen dizisi 'Destan' on birinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. #DestansıSevdalar etiketiyle sosyal medyanın zirvesinde yer alan 'Destan' seyirciden büyük ilgi görerek Salı'nın en çok izlenen dizisi oldu.

"Destan" on birinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,52 reyting ve %17,56 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %6,77 reyting ve %14,96 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

'Destan'ın on birinci bölümünde, Gök Saray'a gelerek Pençe olduğunu itiraf eden Akkız'ı kurtarmak isteyen Batuga, herkesin önünde konuşarak sırrını ifşa etti. Ölümden dönen Batuga ve Akkız, bir mağara uyandı. Kendilerini kimin kurtardığını anlamaya çalışan Batuga, kardeşi Temur'un kendisini konuşurken görmesi üzerine sırrını açıklamak zorunda kaldı. Temur, Batuga'ya yıllardır kendisini kandırdığı için tepki gösterdi.

Balamir'in ihanetini cezalandırmak isteyen Alpagu Han, Kurultay'ı toplayarak oğlu Kaya'nın yabgu seçilmesini sağladı. Batuga'nın bir türlü bulunamaması Alpagu Han'ı çileden çıkarırken, Akkız'ı öldürmek için gizlice çalışan Ulu Ece planlarının ortaya çıkmaması için elinden geleni yaptı.

Yaman ve Sırma'yı kaçıran Mei Jin ve Taizu, arkadaşlarının hayatı karşılığında Akkız'dan Alpagu Han'ın karşısına geçip Pençe olduğunu itiraf etmesini talep etti. Akkız itirafı sonucu ölüme mahkum edilirken, Batuga son anda ortaya çıkarak konuştu ve infazı durdurdu!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek…