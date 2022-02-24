Kuruluş Osman, tüm reyting kategorilerinde açık ara zirvede

Osman Bey, ezeli düşmanları Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu bitirmeye ant içti

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 83'üncü bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

#Merhamet etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

Kuruluş Osman 83. bölümüyle,

Tüm Kişiler'de %11,44 izlenme oranı ve %26,78 izlenme payı, AB'de %8,85 izlenme oranı ve %21,97 izlenme payı, 20+ABC1'de %12,09 izlenme oranı ve %26,71 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

'Kuruluş Osman'da, Gündüz Bey'le hesaplaşmasının ardından Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içen Osman Bey, beylik postunu tekrar geri alarak Türkmen beyleri ve ittifak yaptığı Nikola ve Rogatus'la; Geyhatu'ya tuzak kurar. Osman Bey, tuzağına düşürdüğü Geyhatu'yu ele geçirecekken Osman Bey'in oyununu Güngör ve Vezir Alemşah'ın, Konur'dan şüphelenmesi ile bozulur. Geyhatu'ya söz verdiği alpları götürürken Gündüz Bey'in karşısına dikilen Osman Bey ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaştı. Yay kirişini Gündüz Bey'in boynuna geçilecekken Şeyh Edebali'nin affetmek nasihatine uyarak Geyhatu'yu kendisine getirme şartıyla af etti.

Hainlik yaftası ile ayrıldığı Kayı Obasına yıldırım gibi düşerek beylik postunu geri alan Osman Bey, kurduğu beylik toyunda Vezir Alemşah'ın tehditlerine boyun eğerek Gündüz'ü bey seçen beylere hesap sordu, Varol beyi obasından sürgün etti. Obasına ve beylik postuna kavuşan Osman Bey, ailesi ile bir araya geldiği yemekte Selcan Hatun'dan, Aygül'ü Cerkutay'a istedi. Kurulan düğün toyuyla Cerkutay ve Aygül evlendiler.

Yanına topladığı Türkmen Beyleri ile Geyhatu'ya, Nikola ve Rogatus üzerinden kurduğu tuzağa çeken Osman Bey Geyhatu ile karşı karşı gelir. Karşısında Nikola ve öldü sandığı Rogatus'u gören Geyhatu şok olur. Osman Bey, Geyhatu'yu ele geçirecekken oyunu Güngör ve Vezir Alemşah'ın, Konur'dan şüphelenmesi ile bozulur. Çıkan çatışmada Osman Bey ve Alpleri yaralanırken, Osman Bey'in yaraladığı Geyhatu askerleri imha edilmesine rağmen kaçmayı başarıl, Rogatus ölür.