‘Kuruluş Osman’ tüm reyting kategorilerinde açık ara zirvede

Kuruluş Osman muhteşem bölümüyle nefes kesti

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 84'üncü bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #TürkMeydanaİnince etiketiyle sosyal medyada, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

Kuruluş Osman 84. bölümüyle,Tüm Kişiler'de %11,05 izlenme oranı ve %25,69 izlenme payı, AB'de %8,87 izlenme oranı ve %21,52 izlenme payı 20+ABC1'de %11,63 izlenme oranı ve %25,19 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

'Kuruluş Osman'da, Osman Bey Geyhatu'nun ensesindeyken Vezir Alemşah'ın Kayı Obasını basıp Selcan Ana, Bala ve Malhun Hatunları tutukladığını öğrenmesiyle ailesini kurtarmak için harekete geçer. Vezir Alemşah'ın askerlerinden Selcan Ana ve hatunları kurtaran Osman Bey'i bir kucağında Orhan ve diğer kucağında yeni doğan oğluyla Bala Hatun karşılar. Osman Bey oğluna Alaeddin Ali ismini verir.

Osman Bey'in Alplarını esir alan Vezir Alemşah, Osman Bey'i seven herkesi tutuklamak için hedefine Kayı obasını koyarak obayı basar. Kayı Obasını kuşatan Vezir Alemşah; Selcan Ana, Malhun ve doğum yapmak üzere olmasına rağmen Bala Hatun'u tutuklar.Aygül Alp Selcan Ana ve hatunların Vezir Alemşah tarafından tutuklandığını Gündüz Bey'e söylemek için gittiği Harmankaya Kalesi'nde Gündüz Bey'in ayrıldığını öğrenir. Mari, Harmankaya askerlerini alarak Osman Bey ailesini kurtarmak için harekete geçer. Selcan Ana ve Hatunları Söğüt'e götürürken yolda yakalayan Mari ve askerleri, Vezir Alemşah'ın askerlerini ok yağmuruna tutar. Çıkan çatışmadan yararlanarak Mari: Selcan Ana'yı, Malhun Hatun'u, Orhan'ı ve doğum yapmak üzere olan Bala'yı kurtarıp bir mağaraya sığınırlar.

Osman Bey, Turgut Bey ve Alpleriyle Geyhatu ve yanındaki Moğol kuvvetleriyle savaşırken Gündüz Bey yardımlarına gelir. Geyhatun'un ensesindeyken Osman Bey, Gündüz Bey ve Aygül Alp'ten, Selcan Ana ve Hatunların Vezir Alemşah tarafından esir alındığını ve Bala'nın doğum yapmak üzere olduğunu öğrenir. Turgut Alp'i esir aldıkları

Moğolların bütün sırlarını bile Geyhatu'nun Komutan! Mingiyan'ı verip Alpleri kurtarması için Vezir Alemşah'a gönderen Osman Bey, Alpları Boran ve Gencebey'i yanına alarak harekete geçer.Yolda Bala Hatun'un atı Alaca Osman Bey ve Alplarının önünü keser. Alaca; Osman Bey ve Alplarını Kayı Hatunları ve Bala'nın sığındığı mağara önüne getirir. Vezir Alemşah'ın askerleri tarafından kuşatılan mağaranın önünde Selcan Ana, Malhun, Mari ve Cornelia askerlerle savaşacakken Osman Bey ve Alpları Boranla, Gencebey askerleri etkisiz hale getirirler. Mağaraya giren Osman Bey, Bala'yı bir kucağında Orhan bir kucağında doğan oğluyla görür. Oğlunu kucağına alan Osman Bey, Bala Hatun'dan müsaade alıp oğlunun ismini Alaeddin koyar.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki üçüncü sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.