Batuga ve Akkız, Alpagu Han'ı rehin aldı

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on dördüncü bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.

'Destan'ın on dördüncü bölümünde, Batuga ve Akkız'ın küçük göçer obasını basan Alpagu Han Sırma'yı vurduktan sonra alplarına saldırı emri verdi ancak Batuga ve Akkız böyle bir saldırıya hazırlıklıydılar. Bozkırda yıllarca tuzak kurup Gök kervanlarını yağmalayan Akkız, şimdi de kendilerini Gök Hanlığına karşı savunmak için bir tuzak kurmuştur. Tuzağa düşen Alpagu Han, Batuga'nın kılıcını Kaya'nın boynuna dayaması ile durur. Batuga'nın "At kılıcını!!! Oğlunun canına karşılık pazarlık talep ederim!!!" sözleriyle Alpagu Han Batuga ile pazarlığı kabul etmek zorunda kalır.

Alpagu Han Kuzubeg'in getirdiği atına biner, psikolojik harbe başlar. Batuga'ya tepeden bakarak "Madem pazarlık istersin, bin atına. Binmeyi becerirsen elbet" diyerek Batuga'yı acımazsızca eksik yanından vurur. Batuga babasına bu zevki yaşatmamak için tüm gücünü toplar ve ata biner. Batuga'nın " Pençe binesin atına. Çıkılmaz denilen Gök Saray'ın taht salonundan tegin kaçırdın. Hanlar Hanı Alpagu Han'ın ordusunu kurduğun tuzakla yerle bir ettin, pazarlık hakkındır" diyerek Alpagu Han'la pazarlık öncesi sinir harbine girişir. Alpagu Han, çapulcu diye nitelediği Akkız'la pazarlığı kabul etmemesine rağmen Akkız'ın "Senin dediğin gibi Hanım, düşmanı bulduğun yerden vurursun! Yaman! Alpagu Han benle pazarlık etmeyecekse kes Kaya Tegin'in boynunu!" sözleriyle pazarlığa mecbur kalır.

Akkız ve Batuga pazarlıkta Alpagu Han'dan; Gök Sarayında köle edilen Dağlı kızları, Çin'in elinde tutsak olan Tutkun'u, on at, Gök demiriyle dövülmüş on çelik kılıç ve on sandık altın ister. Alpagu Han "Kendi ellerimle, bana karşı kullanacağın orduyu kurmamı istersiniz! O zaman benim de bir şartım var! " diyerek kendisine ihanet eden Saltuk'un canını ister. Batuga "Saltuk Beg'in canı pazarlığa dahil değil" diyerek bu teklifi reddeder. Akkız ve Batuga'nın isteklerini kabul etmek zorunda kalan Alpagu Han, oğlu Batuga'nın içinde intikam ateşiyle yanan asi bir çapulcu mu yoksa avucunda kan pıhtısıyla doğan bir han mı olduğunu anlamak için "Kıymetli oğlum pazarlık şartlarını yerine getirmek için gitsin. Elinde bir Han bir Ayguci rehin kalsın! diyerek oğlu Kaya yerine kendisini rehin bırakır.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

Sahneyi İzlemek İçin Tıklayın!