Türkiye'nin en güçlü kadını Müge Anlı

Yeni nesil bir araştırma platformu olan Pollective adlı araştırma platformu güçlü kadınları belirleyen bir araştırma yaptı. 66 şehirden 1070 kadın’a soruldu akla gelen ilk isim ‘Müge Anlı’ oldu!

Online olarak gerçekleştirilen araştırmada; "Türkiye'de Kadın Olmak, Kadınlar Günü ve Güçlü Kadın" gibi konulara yer verildi. Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarının çıktığı soru ise "Güçlü kadın denince aklına gelen isim kim?" sorusuydu. Katılımcılara yöneltilen Güçlü Kadın sorusunun yanıtında ise açık ara öne çıkan isim Müge Anlı oldu. Kadın siyasetçileri de geride bırakarak en çok oyu alan ilk 10 isim sıralamasında birinciliğe yerleşen Anlı, genç kadınlar nezdinde dikkat çekici şekilde görünür hale gelmiş ve güçlü kadınlar listesine dahil edilmiş. En çok sabrı ve duruşu ile anılmış.

Meslek hayatı boyunca attığı her adımda başarıyı yakalayan ve birçok ödüle layık görülen Müge Anlı, hafta içi her gün atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı ile izleyenleriyle buluşuyor. Uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatmaya, kayıpları bulmaya, aileleri kavuşturmaya ve yeniden milyonları ekran başına toplamaya devam ederek iyilikte de sınır tanımadan adından söz ettiriyor.