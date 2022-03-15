Akkız, annesinin yaşadığını öğreniyor!

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on beşinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

'Destan'ın on beşinci bölümünde, Batuga ve Akkız en yakınlaştıkları anda, Sabarların lideri Manço'nun Kırçiçek ve Çalayır'ı takip ederek Dağ Obasına gelmesi ve Akkız'a annesinin yaşadığını söylemesi damga vurdu.

Kırçiçek ve Çalayır'ın kendisini Akkız'a götüreceklerini düşünerek Sabarların lideri Manço, onların kaçmasına izin verir. Manço, Kırçiçek ve Çalayır'ın ardından Dağ Obasına gelir. Manço "Kırçiçek sizin olsun! Ben Pençeyi isterim! Bana pençeyi verin'' sözleri Batuga'yı şoka sokup öfkelendirir. Batuga'nın "Pençe yok" sözleri üzerine Kırçiçek'e öfkelenen Akkız "Var'' diyerek ortaya çıkar. Batuga sinir harbinden gerilirken Akkız 'ın"Seni alt ettiğim için mi beni ararsın Manço yabanı? " sözlerine Manço " Yok! Bu aksak tegin beni bayıltmasaydı, kervanımı soyduğunuzda söyleyecektim! Ben seni anana götürmek için ararım Evren Alp'in kızı!" demesi Akkız ve Batuga'yı dehşete düşürür, tüm obayı ise şoka sokar.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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