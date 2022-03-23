Osman Bey, Gündüz Bey üzerinden oyun kurar

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 87’nci bölümünde Osman Bey, karanlığın içindeki düşmanını açık etmek için ağabeyi Gündüz Bey üzerinden büyük bir oyun kurar.

Osman Bey, düşmanlarını açığa çıkarmak için ağabeyi Gündüz'ün obadan sürer. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun Kosses tarafından Harmankaya'da saklanırken Kayı Obasına Gündüz ve Ayşe Hatun'un ölüm haberleri gelir.

Osman Bey'e karşı İbrahim Fakih rolünü layıkıyla oynayan Usta; Nikola, Cornelia ve Barkın'la büyük bir şeytan üçgeni kurar. Osman Bey karanlığın içinde saklanan şeytanı bulmak için harekete geçer. Osman Bey kurulan tuzağın farkındadır. Karanlık güçlerin tek hamle ile ordusunun Alp Başı Turgut Bey ile Gündüz'ü ve en yakın müttefiki Kosses'i birbirine düşürmek olduğunu anlayan Osman Bey, ağabeyi Gündüz ve Ayşe Hatun'u yargılayıp Kayı Obasından sürer. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'un; Kosses tarafından yakalanacağını bilen Osman Bey, Turgut Bey ve Konur Alp'i Kosses'e gönderir.

Kosses, Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'a saldıracakken Turgut Bey Kosses'i durdurur. Kosses şüpheyle Turgut'a bakarken Turgut Bey, Osman Bey'in tuzağını anlatır. Konur Alp'in "Kosses! Vezir yahut Geyhatu! Cümle hain oyunu gözümle gördüm…Bu tuzağı kim kurar ise, niyeti Osman Bey'i yalnız bırakmaktır!'' sözlerine Turgut Bey "Ben, Gündüz! Osman Bey'in ardıyız! Birlikte pusat kuşandığı dostuyuz! Ordusunun komutanıyız! Sen ise kıymetli bir müttefikisin! Tek hamlede hepimizi Osman'ın yanından aldılar!'' diyerek destek verir. Karanlıkta duran düşmanın ortaya çıkması için Gündüz Bey'in ölü bilinmesi gerektiğini söyleyen Turgut Bey "Osman Bey'e itimadının nişanesi olarak Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'un kalende durmasını isterim! Ben de isterim ki Kosses, eğer deliller Gündüz'ü işaret eder ise boynunu tezinden vurasın!'' Kosses bu cümleden etkilenir, kılıcını kınına koyar. Turgut Bey ve Konur Alp kurulu oyunu büyütmek için ayrılıp Kayı Obasına dönerler.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 87'nci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Sahneyi İzlemek İçin Tıklayın!