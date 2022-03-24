‘Kuruluş Osman’, reytinglerde açık ara en çok izlenen dizi oldu

Osman Bey büyük oyun kurdu, karanlıklar aydınlanıyor!

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 87'nci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

#KızılElma etiketiyle sosyal medyada, Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizi oldu.

Kuruluş Osman 87. bölümüyle,Tüm Kişiler'de %10,54 izlenme oranı ve %24,83 izlenme payı, AB'de %9,05 izlenme oranı ve %22,50 izlenme payı 20+ABC1'de %10,93 izlenme oranı ve %24,67 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

'Kuruluş Osman'da, Osman Bey karanlığın içindeki düşmanını açık etmek için ağabeyi Gündüz Bey üzerinden büyük bir oyun kurdu. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'u obadan sürdü. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun Kosses tarafından Harmankaya'da saklanırken Kayı Obasına ölüm haberleri geldi. 'Kuruluş Osman'ın 87'nci bölümüne İbrahim Fakih kılığındaki Usta'nın, ahilik töreni sırasında Söğüt'teki hanı patlatması ve patlama sonrası Oğuz'un Işığı Şeyh Edebalı'nın ağır yaralanması damga vurdu. Usta, müridi Cornelia'ya ağır yaraladıkları Edebalı'yı zehirleyip öldürme talimatı verdi. Edebalı'dan sonra Usta ve müritlerinin hedefinde Akça Çoban ve patlayıcıların bulunduğu mühimmat çadırları vardı. Osman Bey karanlığın içinde saklanan şeytanı bulmak için harekete geçerken Handa bulduğu elma içinde parçalanmış demir parçalarını görüp Akça Çoban'ı mühimmat ve fetih planlarının olduğu çadıra gönderdi. Akça Çoban, patlayıcıların olduğu çadırlara varmadan Barkın ve Cornelia çadırlara tuzak kurup, kapıya bir düzenek hazırladılar. Akça Çoban, Cerkutay ve Aygül çadırlara vardıklarında fetih için hazırlanan mancınıkların yandığını ve nöbetçi alpların öldürüldüğünü görürler. Akça Çoban ve Aygül çadırlara doğru ilerlerken Cerkutay tuzağı fark eder. Cerkutay'ın uyarısına rağmen Akça Çoban çadırdaki fetih için hazırladığı çizimleri almak için harekete geçer. Akça Çoban, Cerkutay'ın kollarında "Yüreğim ferah… Fetihler bensiz olacak! Amma olacak. Beyime diyesin Hakkını helal etsin! Türk esir olmaz! Hür ölür!" diyerek şehit oldu.

Osman Bey'e karşı İbrahim Fakih rolünü layıkıyla oynayan Usta; Nikola, Cornelia ve Barkın'la büyük bir şeytan üçgeni kurar. Osman Bey karanlığın içinde saklanan şeytanı bulmak için harekete geçer. Osman Bey kurulan tuzağın farkındadır. Karanlık güçlerin tek hamle ile ordusunun Alp Başı Turgut Bey ile Gündüz'ü ve en yakın müttefiki Kosses'i birbirine düşürmek olduğunu anlayan Osman Bey, ağabeyi Gündüz ve Ayşe Hatun'u yargılayıp Kayı Obasından sürer. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'un; Kosses tarafından yakalanacağını bilen Osman Bey, Turgut Bey ve Konur Alp'i Kosses'e gönderir. Turgut Bey ve Konul Alp, Kosses'i Osman Bey'in planına ikna ederler. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun Kosses tarafından Harmankaya'da saklanırken Kayı Obasına ölüm haberleri gelir.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki üçüncü sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.