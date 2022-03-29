Hakim, Pazartesi akşamı saat 20.00’de atv’de!

Hakim dizisinde heyecan 4 Nisan Pazartesi akşamı başlıyor. atv’nin merakla beklenen dizisi Hakim, ilk bölümü ile 4 Nisan Pazartesi 20.00’de atv’de!

atv ekranlarının merakla beklenen dizisi Hakim, 4 Nisan Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Hasibe Eren gibi tecrübeli isimleri bir araya getiren yeni dizi, tüm tanıtımlarıyla ilgi odağı oldu. Muhteşem senaryosu ve iddialı oyuncu kadrosuyla izleyici ekran başına kilitlemeye gelen Hakim, 4 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!

Hakim dizisi konusu ile merak uyandırıyor

Your Honor dizisinin Türkiye uyarlaması olan Limon Film imzalı Hakim, evladı için değerleriyle çelişen bir babanın hikayesini anlatıyor. İdealist ve dürüst bir hakimin, suça karışan oğlunu koruyabilmek için girdiği amansız bir savaşı yansıtan dizide neler yaşanacağı şimdiden merak konusu haline geldi. Hakim'in yayınlanan tanıtımları ise sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Hakim, ilk bölümü ile 4 Nisan Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Genç isimler ile tecrübeli oyuncuları bir araya getiren Hakim'in kadrosu göz kamaştırıyor. Hakim dizisinin kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak ve Gülsen Tuncer gibi önemli isimler yer alıyor.

Hakim 1. Bölümü ile 4 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de!

Hakim ilk tanıtımı izlemek için tıklayın