Annesinin ölüm yıldönümünde, bir gencin ölümüne neden oldu! Hakim, atv’de başladı

atv’nin merakla beklenen dizisi Hakim 1. Bölümü ile izleyenleriyle buluştu. Hakim dizisinin ilk bölümünde neler yaşandı?

Kadrosunda usta isimleri bir araya getiren Hakim, heyecan dolu bir bölümle ekranlara 'merhaba' dedi. Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Seda Akman, Burcu Kara gibi birbirinden önemli isimlerin yer aldığı dizi, ilk bölümü ile büyük beğeni topladı. Farklı hikayesiyle adından sıkça söz ettiren yeni dizi Hakim'de konunun başlama noktasıysa bir kaza oldu.

İdealist bir hakim olan Ömer Arif Derman'ın oğlu Ozan, annesinin cenazesinin çıktığı yere gitti. Burada gördüklerinden korkan Ozan, hızla kaçmak istedi. Astım hastası olan Ozan, ilacına ihtiyaç duyduğu anlarda büyük panik yaşadı.

Sürprizin sonu kötü oldu

Bu sırada Demirkıran Ailesi'nde ise büyük bir mutluluk vardı. Oğluna sürpriz yaparak ona istediği motosikleti alan Azem Demirkıran, ailesiyle beraber bir davete katıldı. Demirkıran Ailesi'nin en küçük üyesi Mert'in motosiklet keyfi ise yarım kaldı.

Ozan Derman, otomobilin içinde yere düşen astım ilacını almaya çalışırken bir anda karşısında Mert'in kullandığı motosikleti gördü. Mert, kazanın ardından ölürken Ozan'ın ne yapacağını bilmez halleri dikkat çekti. Ozan, kazanın ardından 112 ile konuşmakta zorluk yaşarken olay yerinden uzaklaşmayı tercih etti.

Hakim dizisinin ilk bölümüne damga vuran anlardan olan Ozan ve Mert'in kazasının ardından neler yaşanacak? Azem Demirkıran, kazaya karışanın Ozan olduğunu öğrenecek mi?

Hakim, her pazartesi yeni bölümleriyle atv'de.