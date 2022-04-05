Batuga Dağ tahtına oturup Han oldu

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on sekizinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.

Destan on sekizinci bölümünde Çolpan Han'dan boşalan Dağ tahtına Batuga geçti. Dağ Hanı olan Batuga, sadece baharın gelişinin değil, Türklerin Ergenekon'dan çıkışının da sembolü olan Nevruz bayramında keçeye oturdu. Batuga Tegin, Dağ obası halkının "Aksak Han çok yaşa! Devrin daim ola! Ömrün uzun ola! Batuga Han çok yaşa!" tezahüratları arasında keçeye oturur.

Yaman, Saltuk, Acar Alp ve Tilbe; Batuga'nın oturduğu keçeyi kaldırır, Kutlu Han otağı etrafında dokuz kere döndürürler. Döndürme bitince Kün Ata ortaya konulmuş tahtı göstererek "Dağ'ın Hanı Batuga Han! Tahtına oturasın! Boyunu doyurasın! Kutuna layık olasın" sözlerinin ardından Batuga tahta oturur. İlk önce Akkız gururla diz vurur, bağır basar. Akkız'ın ardından Saltuk, Yaman, Sırma, Tilbe, Acar Alp, Öktem ve bütün Dağ halkı diz vurup, bağır basarlar. Dağ tahtına oturan Batuga "İlk buyruğum ne savaş olsun ne ölüm. Umut olsun, düğün olsun ilk sözüm!'' diyerek yas biter bitmez, Sırma ile Yaman'ın düğününün yapılması buyruğunu verir.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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