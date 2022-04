Yaman ve Sırma'nın düğünü kana bulandı

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki on sekizinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

'Destan'ın on sekizinci bölümünde Sırma ve Yaman'ın Türk adetlerine göre yapılacak düğünün hazırlıkları sürerken, Akkız Günseli ve Çalayır'ın yardımıyla Gök Saray'a girer ve anasının saklı tutulduğu yeri öğrenir! Ulu Ece düğünü öğrenmiştir ve sadece Akkız ile Batuga'yı değil, bütün Dağ boyunu ortadan kaldırmayı kafasına koymuştur! Ulu Ece düğüncü aldakçıları değiştirip, herkesi afyon şurubu içirip, uyutarak Batuga ve Akkız başta olmak üzere bütün Dağ obası halkını öldürmeyi planlar.

Kuzubeg gerçek düğün aldakçılarına pusu kurup öldürür, yerlerine aldakçıbaşı ve adamlarını yerleştirir. Dağ obasında düğün başlamıştır. Kün Ata'nın çadırı kız otağı yapılmış ve kızıl keçelerle kaplanıp, süslenmiştir. Sofralar kurulmuş, ateşler yakılmış ve kazanlar kaynatılmaya başlanmıştır. Düğün alayı Kün Ata'nın otağına yürürken aldakçıbaşının arabası da obaya girer. Kün Ata'nın çadırından al gelinliği ve yüzünü kapatan al duvağıyla Sırma, arkasında Gök rengi fistanıyla Akkız ile çıkar. Saltuk "Oğlu olan evermiş, kızı olan göçermiş. Yaman'ı evermeye, Sırma'yı ata ocağından göç ettirmeye geldik Kün Atam." diyerek düğünü başlatır. Yaman ve Sırma'nın Türk adetlerine göre düğünleri yapılır.

Düğün ilerlemiş, yenilip içiliyorken Akkız sofralarda ki Dağbanların uyumaya başladıklarını ve oba halkının da esnemeye başladıklarını görür. Akkız "Gök, dışardan saldırmayacak. Gök saldırdı" diyerek harekete geçer. Akkız'ın "Afyon şurubu var kımızda!!!'' demesiyle birlikte aldakçıbaşı ve adamları kılıçlarına davranıp önlerine geleni kesmeye başlarlar. Akkız afyonlu şurubun etkisiyle çevresini bulanık görürken aldakçıbaşı, Akkız'ın hemen önündeki Kün Ata'nın karnına kılıncı saplar ve Kün Ata'yı öldürür. Can pazarına dönen düğünde Batuga, Saltuk, Yaman ve Sırma kılıç darbelerini savuşturmakta zorlanırlar,.. Dağ obasında kıyılmadık can kalmazken Akkız "Hayır, hayır…" diye bağırırken koşarak Kün Ata'nın cansız bedenine yapışır. Batuga ve Saltuk can pazarından Akkız ile Kün Ata'nın cansız bedenini çeke çeke çıkartırlar.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

