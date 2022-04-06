Selcan Hatun, Cornelia'ya suçlarını itiraf ettirip infaz etti

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 89’uncu bölümünde Malhun Hatun ve Bala Hatun, Cornelia’nın Selcan Hatun’u koruma numarasıyla kendisini aklamaya çalıştığını fark ederler. Cornelia’nın hainliğini ispat etmek için Selcan Ana, Cornelia’yı zehirler. Zehirlenen Cornelia, Mari Hatun’u nasıl öldürdüğünü itiraf eder.

Selcan Hatun, Osman Bey'den aldığı buyrukla Cornelia'yı konuşturmak için harekete geçer. Cornelia'yı yaptıklarını itiraf ettirmek ve iş birlikçilerini ortaya çıkarmak için Selcan Hatun, Cornelia'nın Mari'ye yaptığı gibi o'nu zehirler. Zehirli şerbeti içen Cornelia acı içinde kıvranır. Selcan Hatun şerbet sürahisi elinde gülümser. Cornelia ne olduğunu anlamaya çalışırken Selcan Hatun'un "Mari'm de böyle acı çektiydi. Şerbet zehirli olmaya Cornelia? Malum obada bir akrep dolaşır. Önüne gelen günahsızı zehirler durur." sözleri Cornelia'yı şoka sokar. Mari'yi, Cornelia'nın zehirlediğini bildiğini söyleyen Selcan Hatun"Amma sen şeytansan ben Selcan'ım kızım? Senin gittiğin yoldan ben gelirim… İçtiğin bu şerbet var ya zehirlidir. Amma öyle seninkilere benzemez. İnsanı doğduğuna doğacağına pişman eder." diyerek Cornelia'yı konuşturmaya çalışır.

Selcan Hatun, Cornelia'yı konuşturmaya çalışırken çadıra Bala ve Malhun Hatunlarla ile birlikte Aygül girer. Mari'yi, Turgut Bey'le evlenip Müslüman olmaya çok yaklaştığı ve doğacak çocuğunun Müslüman olacağı için öldürdüğünü itiraf eden Cornelia, Selcan Hatun'un arkasındaki güçleri söylerse o'nun kurtulmasına izin vereceği sözlerine direnir. Bala Hatun'un "Seni soysuz! Vicdansız. Günahsız bir bebeye… Sana bacım diyen Mari'ye nasıl kıydın? " sözlerine Cornelia "Çok kolay oldu! Yüce bir dava için Mari'yi kurban ettim. Hem hepiniz…. Hepiniz bana inandınız! Gündüz'le Ayşe'yi siz öldürdünüz. Zehra'yı da… Aptalsınız! " diye cevap verirken öldü sandığı Zehra'nın çadıra girmesiyle şok olur.

Osman Bey, öldürdüğü maskeli kişinin kimliğini teşhis için Corneali'nın getirilmesini emreder. Kayı Obası meydanına getirilen Cornelia, yüzü maskeli kişinin Usta Arius olmadığını görünce gülümser. Sonra sözde ağlayarak maskeli kişinin "Efendim... Usta'm! Onu öldürdünüz..." diyerek liderleri olduğunu teşhis eder Cornelia acı içinde doğrulmaya çalışırken Turgut Bey ve Kosses o'na tepki gösterirler. Çevresindekilere öfke kusan Conelia "Ustam ölse de… Diğerleri hala hayatta... Sizin sonunuzu karanlıktakiler getirecek! diyerek zehirin etki göstermesiyle gözleri açık ölür.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 89'uncu bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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