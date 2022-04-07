Erkeklerin küpe takması günah mı? Nihat Hatipoğlu cevaplıyor...

Ramazan boyunca atv ekranlarında seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, merak edilen konuları aydınlatmaya devam ediyor. Erkeklerin küpe takması haram mı? Erkeklerin küpe takması caiz mi?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur programları Ramazan boyunca atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Akıllara takılan tüm sorulara net cevaplar vererek izleyenlerin gönlünde taht kuran Prof Dr. Nihat Hatipoğlu, bu Ramazan ayında da birçok soru işaretini ortadan kaldırıyor.

Özellikle genç seyircilerin aklına takılan "Erkeklerin küpe takması günah mı" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, erkeklerin küpe takmasını çok uygun bulmadığını ifade etti. "Yakıştırsam kendim de takardım zaten" sözlerini kullanan Hatipoğlu, küpe hakkındaki algıların yanlış olduğunun da altını çizdi.

Küpe takan erkek namaz kılabilir mi?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Küpe takan kişinin çok büyük bir günah işlediğine dair söylenen doğru değil. Küpe takan erkeğin camiye giremeyeceğini, namaz kılamayacağını söylemek de yanlış. Küpe takanın dini elden gitmez. Küçük bir küpeyi dinin tümünün rakibi görmek büyük bir hata" diye konuştu.

Son dönemde yaşanan bir akım nedeniyle gençlerin küpe taktığını vurgulayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu hevesin genellikle geçici olduğunun altını çizdi. Hatipoğlu, "O küpeyi takanlar da bizim evladımız. Bakın burada kardeşimiz gelmiş bizi dinliyor. Delikanlılar küpeyi takarken bir kadına benzemek için takmıyor. Küpe, hiçbir ibadete engel değil." dedi.

"Erkekler küpe takmasa daha iyi olur" ifadelerini kullanan Hatipoğlu, küpe takan erkeklerin tüm ibadetlerini yerine getirebileceğini söyledi.