Kuruluş Osman, 89. Bölümü ile tüm reyting kategorilerinde birinci sırada yer aldı.

Osman Bey, Sultan Mesud ve imparator Andronikos’tan büyük tavizler alarak Sulh Anlaşması imzaladı

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 89'uncu bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.'Kuruluş Osman'da, Selcan Hatun, Osman Bey'den aldığı buyrukla Cornelia'yı konuşturmak için onu zehirledi. Cornelia suçlarını itiraf ederken Mari'nin de intikamı alındı. Öte yandan Selçuklu Sultanı Mesud ve Bizans İmparatoru Andronikos barış anlaşması için Söğüt'e geldiler. Osman Bey aldığı büyük tavizlerle sulh anlaşmasına razı oldu.

#Türkünİntikamı etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

Kuruluş Osman 88. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,63 izlenme oranı ve %25,74 izlenme payı, AB'de %7,18 izlenme oranı ve %20,20 izlenme payı 20+ABC1'de %9,68 izlenme oranı ve %24,35 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

Kuruluş Osman'ın 89'uncu bölümünde Malhun Hatun ve Bala Hatun, Cornelia'nın Selcan Hatun'u koruma numarasıyla kendisini aklamaya çalıştığını fark ederler. Cornelia'nın hainliğini ispat etmek için Selcan Ana, onu zehirler. Zehirlenen Cornelia, Mari Hatun'u nasıl öldürdüğünü itiraf eder. Osman Bey, öldürdüğü maskeli kişinin kimliğini teşhis için Corneali'nın getirilmesini emreder. Kayı Obası meydanına getirilen Cornelia, yüzü maskeli kişinin Usta Arius olmadığını görünce rahatlar. Osman Bey ve Kayıların şüphelerinin önünü kesmek için maskeli kişinin Usta Arius olduğunu söyler. Çevresindekilere öfke kusan Cornelia zehrin etki göstermesiyle gözleri açık ölür.

Selçuklu Sultanı Mesud ve Bizans İmparatoru Andronikos barış anlaşması için Söğüt'e geldiler. Osman Bey, handa Selçuklu Sultanı Mesud, Bizan İmparatoru Andronikos ve İnegöl Tekfuru Nikola'yla bir araya gelir. İmparator Andronikos, Geyhatu'ya karşı imzalanan birlik anlaşmasını genişletip, Sultan Mesud ile de imzalayacağını söyleyerek Nikola'dan Sulh Anlaşmasını imzalamasını ister. Osman Bey ise Geyhatu'nun, Argun Han tarafından mahkûm edildiğini ve Moğolların artık bir tehlike olmadığını söyleyerek fetihlere devam edeceğini belirtir. Sultan Mesud ve İmparator Andronikos'un ısrarlı sulh tekliflerine Osman Bey "Madem sulh istersiniz, Absu ve Karaçepuş hisarlarının vergisini bana ödeyeceksiniz! Çevrelerindeki otlaklarda hürce hayvanlarımızı otlatacağız! " şeklinde cevap verir. Osman Bey, İmparatordan cevap dahi beklemeden Sultan Mesut'a döner "Uçlarda refahı görüp, umut edip gelen Türkmen'e yol gösterilecek! Osman Bey'e varırım diyen herkese aman verilecek! Pusat verilecek, at verilecek!'' diyerek sulh için şartlarını açıklar. Sultan Mesud ve İmparator Andronikos'tan istediklerini alan Osman Bey "Nikola'ya gelince… Elinde tuttuğun madenler, artık benimdir! Ben şartlarımı dedim, sizler de işittiniz! Madem masada iki devlet var! Anlaşmaya karşı çıkmak olmaz! Buyrun!" der. İmparator Andronikos ve Nikola çaresiz bir şekilde Osman Bey'in şartlarını kabul etmek zorunda kalırlar.