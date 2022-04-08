Hakan, Çukurova'dan ayrılmaya karar verdi!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’, 131'inci bölümüyle ekrana geldi. #AşkSavaşı etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın 131’inci bölümüne Hakan'ın Çukurova'yı terk etme kararı damga vurdu.

Çolak adamlarıyla konağı bastı!

Züleyha tarafından foyası ortaya çıkarılan Şermin ve Betül'ün İstanbul'a dönme kararı, Çolak'ın küplere binmesine sebep oldu. Adamlarıyla birlikte konağı basıp ateş açan Çolak'ı Fikret durdurdu.

Züleyha Hakan'ı affetmedi!

Züleyha kendisine gönderilen telgrafın izini sürmek için Fikret'le birlikte Ankara'ya gitti, burada Hakan'la karşı karşıya gelince hayli şaşırdı. Hakan istihbarat için çalıştığını açıklasa da Züleyha, Çukurova'ya intikam için gelmiş Hakan'ın kim olduğuyla ilgilenmediğini söyledi ve onu affetmedi.

Hakan hisselerini Züleyha'ya devrediyor!

Çolak ve Betül'ün evlenme kararı Çukurova'ya bomba gibi düşerken, Hakan'dan uzaklaşan Züleyha'nın Fikret'le birlikte Kerem Ali ve Leyla'ya doğum günü düzenlemesi, organizasyona tesadüfen dahil olan bir gazeteci tarafından "Yamanlar ve Fekeliler Yeniden Bir Arada" şeklinde Çukurova'ya duyurulmuş oldu. Haberi gören Hakan küplere binerken, şehir kulübünde Lütfiye'nin kutlama yemeğine giderek Çukurova'dan gideceğini, hisselerini de bilabedel Züleyha'ya devrettiğini açıkladı. O sırada Fikret'ten gelen kötü bir haber ise ortalığı karıştırdı!