12 yıl önce kaybolan Mehmet Aydın’ın eşine büyük suçlama! Mehmet Aydın öldü mü?

Isparta’da 12 sene önce meydana gelen olayda, o dönem 44 yaşında olan Mehmet Aydın bir anda ortadan kayboldu. “Mehmet Aydın nerede” sorusu Müge Anlı canlı yayınında gündeme geldi.

12 yıl önce Isparta'dan kaybolan Mehmet Aydın'ın akıbeti merak konusu oldu. atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen olayda, 44 yaşındayken kayıplara karışan Aydın'ın herhangi bir izine rastlanmadı. Üç çocuk babası Mehmet Aydın'ın akrabaları ise talihsiz adamın şüpheli kaybından eşini ve oğlunu sorumlu tuttu.

Mehmet Aydın'ın kaybolmasının ardından eşinin hayatına normal bir şekilde devam ettiğini vurgulayan görgü tanıkları, "Eşi ve oğlu yeni hayatlarına hemen uyum sağladı. Kocası kaybolan eş, hemen başka biriyle birlikte oldu. Bu da şüpheleri artırdı" sözlerini kullandı.

Mehmet Aydın'ın eşinden 'iftira' savunması

İddiaların ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında soruları yanıtlayan kayıp Mehmet Aydın'ın eşi ise kendisini savundu. Eşinin kendisine işkence yaptığını öne süren kadın, kocasının ortadan kaybolmasıyla hiçbir ilgisi olmadığını dile getirdi. Aydın'ın eşi, "Bana burada iftira atıyorlar. Eski kocam beni hep döverdi, ondan korkardım" dedi.

Eski eş ve akrabalar arasında zaman zaman yükselen tansiyona ise başarılı programcı Müge Anlı müdahale etti. 12 yıl önce Isparta'dan kaybolan Mehmet Aydın nerede? Akrabaları neden Aydın'ın eşini suçluyor? Mehmet Aydın yaşıyor mu, öldü mü? Tüm bu sorulara Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yanıt aranıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de.