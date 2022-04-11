İşaret parmağına yüzük takmak günah mı? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu atv ekranlarında cevaplıyor…

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca atv ekranlarında merak edilenleri cevaplıyor. İşaret parmağına yüzük takmak caiz mi? İşte Nihat Hatipoğlu’nun cevabı!

İslam dünyasının heyecanla beklediği Ramazan ayında oruçlar tutuluyor, dualar ediliyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise iftar ve sahur programlarıyla merak edilen tüm sorulara yanıt veriyor. atv ekranlarında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar programlarında izleyicilerden gelen sorulara açıklık getiren Hatipoğlu, "İşaret parmağına yüzük takmak günah mı?" sorusunu cevaplandırdı. İşaret parmağına yüzük takmak haram mı, Hz. Muhammed hangi parmağına yüzük takardı?

Yüzüğün özellikle hanımlar için çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Ben, parmağıma yüzüğü takmazsam hanımdan fırça yiyorum. Abdest aldıktan sonra unutmuşum desem de fayda etmiyor" sözlerini kullandı. Yüzük takmanın belli kuralları olduğunu ifade eden Hatipoğlu, "Bütün parmaklara yüzük takmak hoş karşılanmıyor" dedi.

Hz. Muhammed hangi parmağına yüzük takardı?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Hz. Peygamber yüzüğünü genelde serçe parmağına ya da bugün 'yüzük parmağı' diye nitelendirdiğimiz parmağına takıyordu. Bu iki parmağa yüzük takmak daha uygun. Alimlerin de hoş gördüğü budur" diye konuştu.

İşaret parmağına yüzük takmak günah mı sorusuna cevap veren Nihat Hatipoğlu, iftar ve sahur canlı yayınlarında tüm merak edilenleri yanıtlamaya devam ediyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur, Ramazan boyunca her gün atv'de.