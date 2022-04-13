Osman Bey’in Bilecik fetih planı

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 90’ıncı bölümüne, Yarhisar Tekfuru Basileus ve Basileus’un üvey kızı Holofira’yla evlenmek isteyen Bilecik Tekfuru Justinyanus’un düğünde Osman Bey’i tuzak kurup öldürmek istemeleri ve dostu Kosses’ten bu planı öğrenen Osman Bey’in, Bilecik Fethi planı damga vurdu.

'Kuruluş Osman'ın 90'ıncı bölümünde İnegöl Tekfuru Nikola, Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus Bitinya'daki dengeleri değiştirmek ve uç bölgesinde Türk varlığına son vermek için Osman Bey'i öldürmek için hain bir plan yaparlar. Tekfurlar Yarhisar Tekfuru Basileus ve Basileus'un üvey kızı Holofira'yla evlenmek isteyen Bilecik Tekfuru Justinyanus'un düğünde Osman Bey'i tuzak kurup öldürmek isterler. Hain planı öğrenen Kosses, tuzağı Osman Bey'e söyler. Osman Bey, Bilecik haritası üzerinde kılıcını gezdirirken kılık değiştirip gizlice Osman Bey'in yanına gelen Kosses, "Bilecek ve Yarhisar tekfurunun düğününe davetlisin ama sakın gitme. Çünkü tuzak kurup seni yok edecekler'' diyerek tekfurların planını Osman Bey'e anlatır. Osman Bey "Şeytaan. Bunca zamandır o Bilecek Tekfuru'na ne yardımlar ettim. Onu kaç sefer ölümden kurtardım. Çiğ süt emmiş. Çiğ" diyerek tepkisini dile getirir. Kosses'in ne yapacaksın sorusuna Osman Bey, Kayı Obası'na sığınan Holofira'yı işaret ederek "Kızı ona verip kalesini alacağım'' şeklinde cevap verir.

Otağda Gündüz, Malhun, Bala, Ayşe ve Konur ile bir araya gelen Osman Bey onlara kendileri için hazırlanmış hain planını anlatır. Kendilerine tuzak kurmak için Holofira'yı yakmak istediklerini söyleyen Osman Bey'e, Bala Hatun "Eyi beyim! Malumat her şeydir der idin… O vakit Holofira'yı vermeyiz. Malları da götürmeyiz… İlk fırsatta da Bilecik üzerine sefer düzenleriz" şeklinde cevap verir. Osman Bey "Hayır! Asıl imdi Holofira'yı babasına vereceğiz! Düğüne gidecek… Zehirli şerbet değil, şehadet şerbeti içeceğiz. Düğün hediyelerini verip, Holofira'yı da kaleyi de alacağız!" diyerek fetih planını anlatır.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 90'ıncı bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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