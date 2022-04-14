Üç kardeş, “Biz katil değiliz” diyerek Müge Anlı’dan yardım istedi! Durmuş Yanmaz’ın katili kim?

2017 yılında yaşanan olayda cinayete kurban giden Durmuş Yanmaz’ı kim öldürdü? Talihsiz adamın cinayetinde sır perdesi aralanacak mı?

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2017 yılında meydana gelen olayda 6 kurşunla yaşamını yitiren Durmuş Yanmaz'ın katil ya da katilleri Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranıyor. atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te tarafların birbirlerine karşı olan suçlamaları dikkat çekti. Yanmaz'ın öldürülmesiyle sonuçlanan olayın ardından ailenin hedefinde Erdal Göçer, Yener Göçer ve Aydın Göçer yer aldı. Olayla ilgileri bulunmadığını dile getiren üç kardeş, "Biz katil değiliz" diyerek konuyu Müge Anlı'ya taşıdı.

Emine Yanmaz katilleri gördü mü?

65 yaşındaki Durmuş Yanmaz'ın katilinin Göçer Ailesi'nin üç ferdi olduğunu iddia eden Emine Yanmaz, "Ben Yener'in sesini kulaklarımla duydum. Bir tek Aydın'ı görmedim, duymadım ama Aydın'a da kardeşleri seslendi. Cinayet anında orada olduğunu anladım" dedi.

Emine Yanmaz'ın kendilerine iftira attığını savunan Aydın Göçer, "Bizim cinayet saatinden 15 dakika sonra farklı bir yerde olduğumuza dair kanıtlar var. Görüntüleri jandarmadan alabilirler. Bizim cinayetle hiçbir ilgimiz yok. Zaten Durmuş Yanmaz'la bir alıp veremediğimiz de yok" sözlerini kullandı.

Durmuş Yanmaz'ın eşi Emine Yanmaz ise kocasının, üç kardeşle husumeti olduğunu dile getirdi. Yanmaz, "Benim bunlardan başka düşmanım yok" ifadelerine yer verdi.