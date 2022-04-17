Akif ile Suzan'ın nikahına Nebahat damga vurdu!

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Cumartesi günü 48.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #BüyükAn etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kardeşlerim 48. Bölümde neler yaşandı?

Şengül'ün yanlışlıkla böcek ilacı ile zehirlediği çocukları ve Emel ile Ömer hastaneye kaldırılır. Mideleri yıkanan gençler kurtulurken Şengül hapishaneye girer. Akif çekirdek aile yemeği düzenler. Yeni aileyi kaynaştırma hayali kötü biter. Doruk annesini ezdirmez ve tavrını koyar. Oğulcan ile Ömer'in arası hala midye mafyası ve Tolgalar yüzünden açıktır. Ömer, Oğulcan'ı Tolgaların oyununa karşı uyarır. Nebahat ve Ayla cilt kremi işinde Akif'in iş ortaklığı yapmak istediği Gözde Hanım'ı büyülerler. Gözde hem Akif ile otel işinde kızlarla da krem işinde ortak olunca Akif çok şaşırır. Oğulcan'ın midye motoruna Tolga ve Emir el koyar. Geri almak istiyorsa karşılığında Ömer'e oyun oynamasını isterler. Okulda ise çiftler dans yarışması heyecanı vardır. Ancak motorunu almak için Oğulcan Tolgaların istediğini yapar. Dans yarışmasında Ömer'in kafasına kırmızı boya döker ve kavga çıkar. İkisi de okuldan atılma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Suzan ile Akif'in nikâhına ise Nebahat'in çıkarması damga vurur. Akif'in Suzan için bestelediği şarkı yerine Akif ile Neboş'un aşk dolu klibi yayınlanır. Suzan nikâhı ter eder. Tolgaların inşaata bıraktıkları motorunu almaya giden Oğulcan kazdıkları çukurda kapana kısılır. Çimento arabası Oğulcan'ı fark etmez ve çukura çimento dökmeye başlar. Oğulcan çukura canlı canlı gömülür.