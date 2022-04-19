İyi haber geldi! Günlerdir kendisinden haber alınamayan Emrah Köylü İzmir’de ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gelen iyi haber stüdyodakileri ve ekran başındaki izleyicileri sevindirdi. 20 gündür kayıp olan 24 yaşındaki Emrah Köylü’den iyi haber geldi.

atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yüzleri güldüren bir olay yaşandı. Bir süredir kayıp olan ve ailesinin can güvenliğinden endişe duyduğu Emrah Köylü'nün hayatta olduğu ortaya çıktı.

İyi haber İzmir'den geldi

Kastamonu'da erkek kuaförü olarak çalışan 24 yaşındaki Emrah'tan 20 gündür haber alamayan ailesi soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te almıştı. Ortaya atılan iddialar ve konuşulanlar Emrah'ın can güvenliği hakkında endişeye yol açarken genç kuaförden haber geldi.

Müge Anlı canlı yayınına gelen bir ihbar telefonu gerçeği ortaya koydu. Bir izleyici, 10 gün önce İzmir'in Bornova ilçesindeki bir berber dükkanında Emrah Köylü'nün kendisini tıraş ettiğini söyledi. İhbar üzerine harekete geçen Müge Anlı ekibi, ihbarın doğru olduğunu teyit ederken Emrah'ın ailesiyle konuşmaktan kaçındığını ifade etti. Ekiplerin iknası sonucunda Emrah, programın bitimine saniyeler kala canlı yayına bağlandı. Genç kuaför, "İyiyim merak etmeyin. Kafam bulanıktı ondan gittim" dedi.

Emrah Köylü olayında neler konuşuldu?

Emrah Köylü'nün kaybolmasıyla birlikte büyük bir endişe yaşayan anne Seynur Gürbüz, oğlunun eski patronu Murat Baş'tan şüphelendiğini dile getirmişti. Murat Baş'ın, Emrah'ın açtığı dükkanı sindiremediğini ifade eden anne Gürbüz, "Bunlar oğluma senet imzalatmış. 4 kişi dövüp üstüne de dükkanına zarar vermişler" sözlerini kullanmıştı.

Anne Seynur Gürbüz'ün hedefindeki bir diğer isim ise Emrah'ın çocukluk arkadaşı Ömer Haliloğlu'ydu. Kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları kabul etmeyen Ömer Haliloğlu, "Benim bu olayla hiçbir ilgim yok. Emrah çocukluk arkadaşım. Çok fazla kumar borcu var. Hatta bana da 10 bin TL borcu var. Bu yüzden kaçmış olabilir" ifadeleriyle dikkat çekmişti.

24 yaşındaki Emrah Köylü'den haber alınması hem ailesini hem de arkadaşlarını memnun ederken genç adamın sesini duyan ailesi büyük heyecan yaşadı.

Faili meçhul cinayetlerin, kayıpların ve dolandırıcılık olaylarının işlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de.