Yalnız Kurt 13. Bölümü ile Cuma akşamı atv’de! “Kurdun başına ne gelirse uykusunda gelir”

Birbirinden iddialı bölümleriyle atv ekranlarına gelen Yalnız Kurt’un yeni bölüm fragmanında da heyecan dolu anlar yaşandı. Yalnız Kurt 13. Bölüm’de neler olacak? İşte yanıtı…

atv'nin heyecan dolu dizisi Yalnız Kurt 13. Bölüm Fragmanı ile yine ilgi odağı oldu. Türkiye'nin yakın tarihine odaklanarak faili meçhul cinayetlere, darbelere ve terör olaylarına yer veren Yalnız Kurt 13. Bölümü ile Cuma akşamı atv ekranlarına gelecek. Yalnız Kurt 13. Bölüm'de neler olacak? Yeni bölüm tanıtımında hangi konu öne çıktı?

Doğan, sokakları Bevar'a kaptıracak mı?

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt'un 13. Bölümü'nde Doğan ve Bevar arasındaki 'sokaklara hakim olma' mücadelesi öne çıktı. Altay ile birlikte farklı bir yola giren ve sokakların hakimi olan Doğan, Bevar'ın ilk saldırısını kayıpsız atlattı. Uzun süren çatışmanın ardından yolundan dönmek istemeyen Bevar'ın yeni bölüm fragmanındaki sözleri dikkat çekti. Bevar, "Bundan sonra İstanbul sokaklarında Doğan Bey yok, Bevar Ağa var" dedi.

Nizam'ın ardından Kuzey Irak'a giden Tekin Giritli de bölgede çalışmalarına devam ediyor. Tekin Giritli daha önce Nizam'ın konuştuğu Türkmen komutanla bir araya geldi. Tekin, "Uyanık olacağız, gözümüzü dört açacağız. Kurdun başına ne gelirse uykusunda gelir" sözlerini kullandı.

Her hafta heyecan dozunu yükselten Yalnız Kurt 13. Bölümü ile Cuma 20.10'da atv'de.