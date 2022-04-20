78 yaşındaki Türkan Karadağ'ı Müge Anlı buldu

19 Nisan Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen Kudret Karadağ günlerdir haber alamadığı annesini bulmak için soluğu stüdyoda aldı.

19 Nisan Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen Kudret Karadağ günlerdir haber alamadığı annesini bulmak için soluğu stüdyoda aldı.

17 Nisan Pazar günü kızı Kudret'in Tekirdağ Çorlu'daki evinden kaybolmuştu. Saat 15.00 – 16.00 arasında komşuya gidiyorum diyerek evden çıkan 78 yaşındaki Türkan Karadağ'ı o günden sonra gören olmamıştı. Telefonunu, nüfus cüzdanını ve parasını evde bırakıp giden yaşlı kadının hayatından endişe eden kızı ise annesinin kaybından boşanma aşamasında olduğu eşini suçlu tutuyordu. Çünkü Türkan Karadağ tüm mal varlığını damadına kaptırmıştı. Kızı "eşim Yadigar annemin dairelerini, arsasını ve bir miktar parasını iş yapacağım sana da geri ödeyeceğim diyerek alıp Çatalca'da çiftlik kurdu. Ama parasını geri ödemedi, her ödeyeceğim dediğinden İstanbul'dan Kars'a kaçtı.

Damadım beni dolandırdı diyerek programa başvuracaktı

Babam, kardeşlerim annemin tüm birikimini eşime kaptırdığı için O'na kötü davrandı. Psikolojisini bozdular Annem bu yüzden hep beni Müge Anlı'ya götürün diyordu. Bir defa getirmeye çalıştım ama yolu kaybettiğimiz için gelememiştik. Şimdi annemi bulmak için ben sizden yardım istiyorum diyerek gözyaşları içinde annesine seslendi." Şüphelerin odağındaki Damat Yadigar ise muhabirle canlı yayına çıkmayı kabul etmeyerek, telefonla bağlandı. Suçlamaları kabul etmeyen damat, "Kudret yalan söylüyor. Ben kayınvalidemin evine de parasına da dokunmadım. Bir şeyini almadım. O, annesini bilerek saklıyor. Programa çıkmak için yalan söylüyor" diyerek iddiaları reddetti.

Bugün ise canlı yayında müjdeli haber geldi. 78 yaşındaki Türkan Hanım bulundu. Yaşadıklarından dolayı ne yapacağını şaşırdığını söyleyen Türkan Hanım'ın evden ayrılarak birkaç gündür yeğeninin yanında olduğunu söyledi.

Haberin videosu için: https://www.atv.com.tr/muge-anli-ile-tatli-sert/78-yasindaki-turkan-karadag-3-gundur-kayip/ozelvideo/izle