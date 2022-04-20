Osman Bey Bilecik Kalesi’ni böyle fethetti!

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 91’inci bölümüne Osman Bey ve Alplerinin Bilecik Kalesi’ne girerek kaleyi fethetmeleri ve Osman Bey‘in oğulları Orhan ile Alaeddin’i kurtarması damgasını vurdu.

'Kuruluş Osman'ın 91'inci bölümünde Osman Bey, hatunları Bala ve Malhun; Gündüz Bey, Cerkutay ve Aygül ile birlikte alpleri Boran, Turahan, Gencebey Şamil ve Abdurrahim'le Bilecik Kalesi'ne gelirler. Düğün kafilesi içinde kılıç ve oklar fıçı sandıkları içinde gizlice kaleye sokulur. Osman Bey ve alpleri, Bilecik Tekfuru Justinyanus'la eğlencelerin yapıldığı meydana geçerken Bala ve Malhun Hatun, Aygül ile Cerkutay ile birlikte Gündüz Bey kalede kendileri için hazırlanan odalara çekilirler. Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini iftar sofrasında öldürmek için halk ve eğlencede görev alanların arasına asker ve suikastçılarını yerleştirmiştir. Osman Bey alpleriyle hiçbir şeyden haberleri yokmuşçasına davranıp medyanı süzerlerken Bala ve Malhun Hatun, Gündüz Bey, Cerkutay ve Aygül kalede Aktemur'la buluşurlar. Aktemur, onlara Orhan ve Alaeddin'in esir tutulduğu zindanın krokisini verir. Hastalık bahanesiyle odalarından çıkan Bala ve Malhun Hatun, Gündüz Bey, Cerkutay ve Aygül kaleye gizlice soktukları fıçılardan kılıçlarını alırlar. Orhan ve Alaeddin'in esir tutulduğu zindana gitmek için kale koridor ve odalarında gizlenerek tekfur askerleriyle savaşırlar ve onları biçerler.

Akşam saatlerine doğru ise Yarhisar Tekfuru Basileus'u taşıyan düğün kafilesi Bilecik Kalesi'ne girer. Arabadan inen Basilleus'un "tuzak" diye bağırması ile çatışma başlar. Turgut, Konur, Kutan ve asker kılığındaki alpler, Osman Bey'le birlikte Bilecik Meydan'da Tekfur Juntinyanus ve askerleriyle kıran kırana çatışmaya başlarlar. Çatışma sırasında Tekfur Justinyanus kaçmayı başarır. Osman Bey önüne çıkan tekfur askerlerini biçerek onu kovalar. Bilecik sokaklarına kendisini atmayı başaran Tekfur Juntinyanus, zindanda esir tuttuğu Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin'i rehin alarak canını ve kalesini kurtarmayı planlar. Bala Hatun, Malhun Hatun ve Gündüz Bey kale koridorlarında tekfur askerlerini biçe biçe zindana gelirler. Tekfur Justinyanus, Orhan ve Alaeddin'i zindandan kaçırmıştır. Zindanı boş gören Malhun ve Bala Hatun şoka girerken Osman Bey öfkeyle Aktemur'la birlikte Tekfur Justinyanus'un peşine düşerler. Aktemur'la birlikte gizli geçitlerden geçen Osman Bey, oğullarını rehin alan Justinyanus ve komutanının karşısına çıkar. Osman Bey okla Tekfur Justinyanus'u başından vurur, Aktemur'un attığı hançer ise komutanın göğsüne gelir. Tekfur Justinyanus'u öldüren Osman Bey, oğulları Orhan ve Alaeddin'i kurtarırken Bilecik Kalesi'ni de fetheder.

Bilecik Kalesi meydanına gelen Osman Bey, olağanüstü heybetiyle durup alplerine ve kale ahalisine "Bilecik Allah'ın izniyle ilelebet! Türk'ün! İslam'ın kalesi olacaktır! Türk'ün sancağı dalgalanacak, ezan sesi hiçbir vakit kesilmeyecektir! İftar ve sahur ilelebet bu topraklarda yapılacaktır!" diyerek fetih konuşmasını yapar.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 91'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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