Kuruluş Osman, tüm kategorilerde birinci oldu

Osman Bey Bilecik'i fethetti, hedefinde İnegöl var

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 91'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen bölümünde Osman Bey ve Alplerinin Bilecik Kalesi'ne girerek fethetmeleri, Osman Bey'in oğulları Orhan ile Alaeddin'i kurtarması ve Kayı Obası'nın Bacı Bey'i Selcan Hatun'un ölmesi damga vurdu.

#KutluZaferimiz etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm Türkiye 'Kuruluş Osman'ı izlerken aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

Kuruluş Osman 91. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,65 izlenme oranı ve %25,24 izlenme payı, AB'de %8,08 izlenme oranı ve %22,37 izlenme payı 20+ABC1'de %10,03 izlenme oranı ve %25,31 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

'Kuruluş Osman'ın 91'inci bölümünde Bilecik'te yapılan düğün hazırlığı bütün hızıyla devam eder. Bilecik Tekfuru Justinyanus, Osman Bey ve ailesini öldürmek için hain planlar yaparken Osman Bey, Bilecik yakınlarına gelerek oğulları Orhan ve Alaeddin'i kurtarmak diğer yandan da Bilecik'i fethetmek için son planlarını yapar. Plana göre Bilecik'e giden düğün konvoyuna baskın düzenlenip Yarhisar Tekfuru Baselius'la, kızı Holofira'yı ele geçirecektir. Osman Bey, Bala ve Malhun Hatun'la birlikte kaleye giderken Alpler ise düğün konvoyu içinde gizlice kaleye gireceklerdir. Osman Bey'in en büyük kozu bir süre önce Bilecik Kalesi'ne sızdırdığı Gündüz Bey'in oğlu, yeğeni Aktemur'dur.

Osman Bey, Bala ve Malhun Hatun, Gündüz Bey, Cerkutay ve Aygül ile birlikte Alpleriyle Bilecik Kalesine gelirler. Osman Bey ve Alpleri, Bilecik Tekfuru Justinyanus'la eğlencelerin yapıldığı meydana geçerken diğerleri kendileri için hazırlanan odalara çekilirler Bala ve Malhun Hatun, Gündüz Bey, Cerkutay ve Aygül kalede Aktemur'la buluşup kaleye gizlice soktukları fıçılardan kılıçlarını alırlar. Orhan ve Alaeddin'in esir tutulduğu zindana gitmek için kale koridor ve odalarında gizlenerek tekfur askerleriyle savaşırlar ve onları biçerler. Yarhisar Tekfuru Basileus'u taşıyan düğün kafilesi Bilecik Kalesi'ne girdiğinde Basilleus'un tuzak diye bağırması ile çatışma başlar. Turgut, Konur, Kutan ve asker kılığındaki Alpler, Osman Bey'le birlikte Bilecik Meydan'da Tekfur Juntinyanus ve askerleriyle kıran kırana çatışmaya başlarlar.

Çatışma sırasında Justinyanus kaçmayı başarır. Juntinyanus, zindanda esir tuttuğu Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin'i rehin alarak canını ve kalesini kurtarmayı planlar. Aktemur'la birlikte gizli geçitlerden geçen Osman Bey, oğullarını rehin alan Justinyanus ve komutanının karşısına çıkar. Osman Bey okla Tekfur Justinyanus'u başından vurur, Aktemur'un attığı ok ise komutanın göğsüne gelir. Tekfur Justinyanus'u öldüren Osman Bey, oğulları Orhan ve Alaeddin'i kurtarırken Bilecik Kalesini de fetheder. Fethinden dönen Osman Bey'i, ailesini ve Alplerini obada büyük bir acı bekler. Bir süredir hasta olan Kayı Obası'nın bacı beyi Selcan Hatun fetihten dönenleri karşılaşırken aniden fenalaşır ve ebediyete göçer.