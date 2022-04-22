17 yaşındaki Hicran’ı mağdur eden…

Esra Erol'da programına kızı Jiyan Ökmen ile katılan anne Mevlüde Arasan 17 yaşındaki kızı Hicran Ökmen'i 65 yaşındaki Yaşar Şahin'in kaçırdığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

20 gündür haber alınamayan Hicran'ın ailesi, "65 yaşındaki Yaşar Şahin kızımız Hicran'a lise sonda okurken cinsel saldırıda bulundu. Boğazına bıçak dayayarak istek dışı birlikteliğe zorladı ve bu birliktelikten bir bebeği oldu. Biz bu hamileliği bol giyindiği için 9 ay boyunca fark edemedik. Bir gün karnım ağrıyor diye hastaneye götürdüğümüzde aynı gün doğum yaptı ve biz tüm gerçekleri o gün öğrendik. " diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Bu olaydan sonra Yaşar Şahin'in kızlarını 2. Kez kaçırdığını ifade etti.

Bu kan donduran olaydan sonra Esra Erol ve ekibi gece gündüz demeden çalışarak Yaşar Şahin ve Hicran'ın peşine düştü. Günler sonra güzel haber yine Esra Erol'dan geldi.

Esra Erol ve ekibi ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro amirliği yardımıyla Yaşar Şahin, küçük yaştaki genç kıza cinsel saldırı ve zorla alıkoyma suçundan tutuklandığı canlı yayında açıklandı. Hicran ve bebeği Esra Erol sayesinde bulundu.

Esra Erol gözyaşları içinde "Çok şükür adalet yerini buldu. Hicran kardeşimin yaşadığı mağduriyet ortaya çıktı. Bundan sonra bu güzel yavrumuz için, iyi bir gelecek inşa etmek bizim görevimiz." dedi. Böylece güzel sunucu bir mutlu sona daha imza attı.