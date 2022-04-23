Cezaevinde şüpheli ölüm! Hakim 4. Bölümü ile Pazartesi atv'de

Hakim dizisinin 4. Bölüm fragmanına Cuma'dan gelen ölüm haberi damga vurdu. Hiç tanımadığı Ozan'ın suçunu üstlenerek cezaevine giren gencin ölüm haberi ailesini yıktı

Sezonun iddialı dizilerinden Hakim'in 4. Bölüm Fragmanı yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gördü. Usta isimleri ve genç oyuncuları bir araya getiren yapımın yeni bölüm fragmanına Ozan'ın suçunu üstlenen Cuma'nın ölümü damga vurdu. Trafik kazasında ölen Mert'in ağabeyi Metehan'la aynı cezaevinde yer alan Cuma'nın öldüğü haberi ailesine verildi.

Hakim 4. Bölüm'de neler olacak?

atv ekranlarının yeni dizisi Hakim'in yeni bölümünde "Eğer vicdanını temiz tutmak istiyorsan onu hiç kullanmayacaksın!" sözleri dikkat çekti. Oğlunu korumak için çaba harcayan Ömer Arif yeni bölümde neler yapacak? Bir güç savaşına dönüşen kazanın ardından şimdi neler yaşanacak?

