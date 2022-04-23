Yalnız Kurt'un 13. Bölümde neler oldu?

Güç savaşı devam ediyor!

Ekranların adından çok bahsettiren dizisi 'Yalnız Kurt' heyecan dolu on üçüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Dizi, on üçüncü bölüm etiketi #Gökyurt ile sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı.

Dizinin on üçüncü bölümünde neler oldu;

Sare ve timi Amerikan askerleri ile çatışmaya girerler. Tam köşeye sıkıştıkları anda Sihalar gökyüzünde görünür ve seri atış yaparlar. Amerikalılar olay yerini terk etmek zorunda kalırlar. Sare ise çatışmada yaralanmıştır, aynı zamanda kolu da kırılmıştır.

Türkmen Lider Şanver'in oğlunu kaçıran Nizam, Şanver'i oğlu ile tehdit eder. Durumu öğrenen Viking, Şanver'e oğlunu kurtaracağına söz verir ve bölgede Türk istihbaratına çalışan Aybars ile birlikte Şanver'in oğlunun tutulduğu evi takibe alır.Doğan'ı ev baskınında mağlup edemeyip doğrudan sonuç alamayan Bevar, maddi kaynaklarını ve gücünü kırmak adına Doğan'a bağlı olan mekanlara baskın yapar. Mekan sahiplerinin bir kısmı Bevar'ın otoritesini kabullenip Doğan'a ihanet ederler. Bunu öğrenen Doğan, Sefer ve Kavak'ı kendisine ihanet edenlerin mekanlarına baskına gönderir. Onlardan biri olan Cüneyt'in mekanını basan Sefer ve Kavak uzlaşmaya yanaşmayan Cüneyt ve adamlarını öldürürler. İbret olsun diye de cesedini Bevar'ın kapısının önüne bırakırlar.

Viking, Şanver'in oğlunun sınırdan kaçırılmak üzere yola çıktıklarını tespit ettiğinde harekete geçer. Aybars ve Yetim kurtlardan oluşan tim başarılı bir operasyonla Şanver'in oğlunu Nizam'ın adamlarının elinden alırlar. Şanver oğluna kavuşur ve Nizam'ın Türkmenler üzerinden kurmak istediği oyun son bulur. Viking ve ekibi de dönmeye hazırdır.Doğan'ın evine yapılan baskının ayrıntılarını öğrenmek için Ahmet, Altay'dan bilgi alır. Bu baskının arkasında Bevar'ın olduğunu öğrenir. Bevar'ın adamları Doğan'ın mekan baskınlarına misilleme yapmak için hangara baskın yaparlar fakat Altay adamların hepsini pert eder.

Doğan hangarı basarak savaş ilanını bir üst perdeye taşıyan Bevar'ı mekanında cezalandırmak için karargah gibi kullandıkları binaya gider. Ama polis onlardan önce davranmıştır. Ahmet, sokak olaylarını başlattığını düşündüğü Bevar'a baskın yapıp içerdeki adamları toplamıştır. Fakat Bevar yerinde olmadığı için Ahmet Bevar'ı ele geçiremez.

Bevar sürpriz bir şekilde adamlarıyla yeniden Doğan'ın hangarına baskın yapar. Bu sefer Altay için gelmiştir. Altay ve Bevar gerilir. Silahlar çekilir. Mira da o sırada hangardadır. Müdahele eder ve Bevar'ı mekandan gönderir.

Nizam, Şanver'in oğlunu elinden almasının intikamını Viking'den almak için harekete geçer. Viking'i ele geçirir. Viking artık Nizam'ın elinde tutsaktır.

Mekanı basılan Bevar savaşmaktan vazgeçmeyip sokak mafyalarını mekanında toplayarak el öptürür ve kendisine biat ettirir. Bunu duyan Doğan bu sorunu çözmek için Altay ile birlikte kendisine ihanet eden adamların yanına gider ve dört sokak mafyasını birden infaz eder. Bu sert ikazı doğru anlayan diğer mafya babaları Doğan'ın evine gelirler ve el öpüp yeniden Doğan'a biat ederler.