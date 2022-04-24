Kızların planı felakete sebep oluyor!

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Cumartesi günü 49.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #SonuNeOlacak etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kardeşlerim 49. Bölümde neler yaşandı?

Suzan'ın yardımı ile Ömer ile Oğulcan okuldan atılmaktan kurtulur. Emir ve Tolga ceza alır. Şengül hapishaneden çıkar ancak yine bir felakete neden olur. Orada edindiği arkadaşlar Gönül'ün mekanı dağıtırlar. Liseler arası dans yarışmasını ise Asiye, Doruk, Aybüke ve Berk kazanır. Emir, Harika'nın Oğulcan'a yardım ettiğini öğrenir. Suzan ile Arif evlenirken son olaydan sonra Orhan, Şengül'e boşanacağını söyler. Emir, Harika'yı ıssız bir yere götürür ikili tartışır. Harika'ya zor kullanınca genç kız onu spray ile bayıltır. Süsenlerden yardım ister. Kızlar oraya geldiğinde Emir baygındır ancak Asiye ona ders vermek ister uyandığından eve kolay gitmesin diye arabanın anahtarını almak ister. Ancak Emir uyanır ve direnir. Tekrar sprey ile uyuturlar. Ancak Süsen gideceklerken Emir'in arabasına çarpar ve Emir baygın şekilde içindeyken araba suya düşer. Araba batarken Emir içinde baygındır.