Alpagu Han Akkız ve Temur’u ordusuna komutan Batuga’yı ise başbuğ yaptı

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi göre ‘Destan’, atv ekranındaki 21’inci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.

'Destan'ın 21'inci bölümünde ani bir karar alarak Çin'e karşı yapılacak savaşın hazırlıklarını başlatan Alpagu Han, Batuga, Akkız, Temur ve Saltuk'u bu savaşta yanında görmeyi ister. Birbiriyle kavgalı olan oğullarını ve savaşçılarını barıştırmak isteyen Alpagu Han barışıncaya kadar onları taht odasına kilitletir. Kandaşlar Temur ve Batuga, savaşçılar Akkız ve Saltuk, Kaya'yla tartışıp kavga eder ve en sonunda Dağ'ı yok edenleri törenin karşısına çıkarmak için Gök Saray'da kalmaları gerektiğine karar verip Alpagu Han'ın teklifini kabul etmek zorunda kalırlar.

Oğulları ve savaşçılarının anlaşması üzerine taht salonuna dönen Alpagu Han, Saltuk'u ordusunun başına Yavasul atar. Akkız ve Temur'u, Saltuk'a yardımcı atayan Alpagu Han, Kaya'yı da hazinenin başına getirir. Batuga'ya görev vermemesi üzerine Batuga dişlerini sıkar ve kendini müthiş aşağılanmış hissederek "Bana görev vermedin? Ben savaşmayacak mıyım? Tek elimle kılıç kullanabilirim" diyerek Alpagu Han'a kendine neden görev vermediğini sorar. Alpagu Han "Bir başbuğ, savaşta izleyeceği yolu, nereden, ne zaman ve nasıl saldıracağını son ana kadar kimseye söylemez. Ordu başına bile…Ama ben, seni eksik sandığım yıllar boyunca her savaşta ne yapmayı tasarladığımı sana tek tek anlattım. Ben seni dinlemez sanırken dinledin. Savaş sanatı hakkında ne bilirsem hepsini öğrendin. İmdi sen Başbuğ olasın, Gök'ü savaşa hazırlayasın, altın otağda sağıma oturup ordumu yönetesin!" diyerek Batuga'yı ordusunu yönetmek üzere başbuğ ilan eder.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.