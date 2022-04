Dağı yok eden ve Ulu Ece’nin sonunu hazırlayacak olan aldakçıbaşını Akkız ve Temur ellerinden kaçırdılar

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki 21’inci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer alan ‘Destan’ sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti.

'Destan'ın 21. Bölümü'nde Dağ baskınını yapan ve Batuga'yı öldürmeye çalışan aldakçıbaşını sağ bırakan Mei Jin, her şeyi aldakçıbaşına itiraf ettirir. Mei Jin hem Çin'e atılan iftirayı temizlemek hem de Ulu Ece ve Kaya'yı ölüme götürmek için elindeki bu büyük kozu Temur'a vermeyi teklif eder. Akkız, Temur, Sırma ve Yaman aldakçıbaşını esir tutulduğu evden almak için çarşıya geldiklerinde Alaca'nın haber vermesiyle Kaya, Kuzubeg ve adamlarını onların peşine takar. Aldakçıbaşının esir tutulduğu eve yaklaştıklarında Kuzubeg'in çaşıtları Akkız, Temur, Sırma ve Kaya'ya saldırırlar. Sokağın ortasında can pazarı başlar. Akkız, Temur, Sırma ve Yaman; Kuzubeg'in on, on beş kişilik çaşıtlarıyla çatışırken Kuzubeg eve girer. Kuzubeg, aldakçıbaşının evde olmaması üzerine büyük şok yaşar. Çaşıtları biçen Akkız ve Temur'da eve girdiklerinde, aldakçıbaşının evde olmamasıyla büyük bir şaşkınlık yaşarlar.

Alaca'nın Ulu Ece'yle sarayda gizlice görüşmesine tanık olan Saltuk şüphelenir ve aldakçıbaşını Ulu Ece ile Kaya'nın öldürmemesi için kaçırır. Saltuk aldakçıbaşını Çolpan ve Balamir'in saklandıkları eve götürür. Saltuk "Dağı yok eden aldakçıbaşı" diyerek öcünü alması için Çolpan'a teslim eder.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.