Maskenin ardındaki kim? Kuruluş Osman 92. Bölümü ile Çarşamba atv'de

Usta Arius'un maskesinin düşme vakti geldi. Ardı ardına kurduğu oyunların sonuna gelen karanlığın elçisi Usta Arius, Osman Bey’in eline düşer. Osman Bey, maskenin ardında kimin olduğunu öğrenince ne yapacaktır?

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da büyük heyecan devam ediyor. Benzersiz savaş sahneleri, özenle hazırlanmış kostüm ve dekorlarıyla dikkat çeken Kuruluş Osman'ın 92. Bölüm tanıtımına maskesiyle Osman'ın karşısına çıkan kişi damga vurdu. Maskenin ardına saklanan kılıçlı adam kim?

Kuruluş Osman'ın 92. Bölümü'nde gerçek ortaya çıkıyor. Osman Bey, maskenin ardındaki kişinin Usta Arius olduğunu öğreniyor. Osman Bey, bu gerçeği öğrendikten sonra ne yapacak? Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak?



