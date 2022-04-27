Evden kaçan Kübra Eker’den sarsıcı iddia: “Kocam, ablamla mesajlaşıyor”

Adana’nın Çukurova ilçesinden kaybolan 31 yaşındaki Kübra Eker’i Müge Anlı buldu. Kübra Eker, evinden daha güvenli bir yerde olduğunu ifade etti.

5 çocuk annesi Kübra Eker'in evden kaçmasının ardından eşi Ömer soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aldı. 12 Nisan'da küçük kızıyla birlikte pencereden atlayarak evden kaçan 31 yaşındaki beş çocuk annesini Müge Anlı buldu.

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Kübra Eker şoke eden bir iddia ortaya attı. Eker, "Kocamın ablamla mesajlaşmasını yakaladım" dedi. Yaşadıklarının ardından can güvenliği olmadığını dile getiren Eker, evden kaçmaktan başka çare bulamadığını ifade etti.

İşte Kübra Eker'in iddiaları ve atv ekranlarında yaşananlar…