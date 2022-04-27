Kanser eden aşk tuzağı! Yaşam Koçu Nazan Koç'un yaşadıkları şoke etti

Yaşam koçu olarak çalışan Nazan Koç, bir aşk hikayesinin ardından hem parasını hem sağlığını kaybetti. Nazan Koç, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşadıklarını anlattı.

Yaşam Koçu Nazan Koç'un çarpıcı dolandırılma hikayesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'e damga vurdu. Bir aşk hikayesinin kendisi için kabusa dönüştüğünü ifade eden Nazan Koç, 50 bin Euro'sunu ve sağlığını kaybettiğini söyledi. Yaşadıklarının ardından kanser olduğunu dile getiren Koç, kandırılma hikayesini Müge Anlı canlı yayınında anlattı.

Kendisini dolandıran kişinin kalp rahatsızlığı olduğunu belirten Nazan Koç, "Kalp rahatsızlığı da doğru değilmiş. Ben sürekli bu yüzden vicdan yaptım. Bana çok zengin olduğunu söylemesine rağmen 50 bin Euro'mu aldı" diye konuştu.

İşte Yaşam Koçu Nazan Koç'un yaşadıkları…