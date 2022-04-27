Osman Bey kurduğu oyunla Usta Arius’u yakaladı ve infaz etti

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 92’nci bölümüne Osman Bey’in, kurduğu oyunla karanlığın elçisi Usta Arius’u ele geçirmesi ve infaz etmesi damgasını vurdu.

'Kuruluş Osman'ın 92'nci bölümünde Usta Arius, Kayı obasındaki casusu Barkın'ı kullanarak şartları kendi lehine çevirmek ister. Barkın'la kurdukları oyunla Selvi Hatun ve obanın hatunları yaylağa giderken Komutan Romanos tarafından kaçırılır. Romanos, Selvi ve obanın hatunları karşılığında Osman Bey'den Nikola ve Bilecik'in fethi sırasında esir düşen askerleri ister. Barkın Bey'den şüphelenen Osman Bey, Selvi Hatun'un kaçırılmasının bir oyun olduğu düşünür ve kendi oyununu kurar. Osman Bey, yeğeni Aktemur'u İnegöl Kalesi'ne Bilecik Tekfuru'nun komutanlarından biri olarak sızmasını sağlamıştır. Aktemur'dan, Usta ve Komutan Romanos'un madeni ele geçirip sonra da patlatacaklarını öğrenen Osman Bey tuzak kurar.

Artık maskenin düşme vakti gelmiştir. Ardı ardına kurduğu oyunların sonuna gelen karanlığın elçisi Usta, Osman Bey'in eline düşer. Usta ve adamları madende ellerinde arabalarla hiçbir şeyden habersiz gibi çalışanlara saldırırlar. Saldırdıklarında bu adamların Osman Bey'in yerleştirdiği Alpları Gencebey, Turahan ve Şamil olduğunu anlarlar. Şamil, Turahan, Gencebey, Usta'nın adamlarını biçmeye başlar. Tuzak kurduğunu zannederken tuzağa düşen Usta şok içinde çarpışmaktadır. Adamlar birer birer ölürken karşısına Osman Bey çıkar. Osman Bey ve Usta'yla çarpışmaya başlarlar. Osman Bey, Usta'ya kılıcını vurur ve onu yere düşürür. Osman Bey, Usta'nın boynuna basar ve maskesini çıkartır. Osman Bey kısa bir şaşkınlığın ardından "Seni soysuz… Fakih kisvesine bürünüp soframıza oturdun! Seni otağımda misafir ettim!" sözlerine Usta "Nasıl, nasıl yakaladın beni?" diyerek cevap verir. Osman Bey öfkeyle "Sen fakih postuna girmiş şeytansın! Ben insan postunda bir kurdum! Gayrı pençemdesin!" sözleriyle karanlığın elçisi Usta'yı infaz etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 92'nci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

İzlemek İçin Tıklayın