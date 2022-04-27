Yalnız Kurt, Orta Doğu’da! Doğan Sakınmaz’dan dövüş gecesi…

atv’nin Osman Sınav imzalı dizisi Yalnız Kurt, 14. Bölümü ile ekranlara geliyor. Doğan Sakınmaz ile Bevar arasındaki çekişme sürecek mi? Tekin Giritli, teröristlerin elinden kurtulabilecek mi?

Her bölümüyle ilgi odağı olan Yalnız Kurt'ta 14. Bölüm heyecanı yaşanıyor. Sosyal medyanın gündeminden hiç düşmeyen Osman Sınav imzalı yapımın 14. Bölüm Tanıtımı da beğeni topladı. Sürekli heyecan dozunu yükselten dizinin yeni bölüm fragmanlarında hangi konular yer aldı?

Yalnız Kurt'un 14. Bölümü'nde yer alacak olan dövüş sahneleri dikkat çekti. İstanbul'un hakimiyetini Doğan Sakınmaz'dan almak isteyen Bevar, bu yoldan geri atmamaya kararlı. Doğan ise yıllarca verdiği emeği Bevar'a teslim etme niyetinde değil.

Dizinin yeni bölüm fragmanında Orta Doğu'dan görüntüler de yer aldı. Terör gruplarının eline düşen Viking, "Yurtta barış, dünyada barış" sözleriyle dik bir duruş sergiledi. Altay ise yaşananların ardından farklı bir terör grubuyla çatışmaya girerek Orta Doğu'da tozu dumana kattı.