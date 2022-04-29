Perşembe'nin galibi Bir Zamanlar Çukurova

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü,

Tüm Kişiler'de %5,82 izlenme oranı ve %16,20 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizinin yayınlanan 134. bölümüyle ekrana geldi. #YeniBirHayat etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşamki bölümü yine beğeniyle izlendi.

Züleyha ve Hakan'ın nikah gününde şaşırtan telefon!

Hakan son anda Züleyha'nın hayatını kurtardı ve derhal ona bu ölümcül tuzağı kuranların peşine düştü. Yakalanan iki şüpheli birden Vahap'ın ismini verince Çolak Ağa temize çıkmış gibi görünse de Hakan ve Züleyha bu hamlenin arkasında Çolak'ın olduğundan emindi.

Hakan, hesap sormak için Çolak'ın karşısına dikildiğinde Çolak durumun kötüye gittiğini anlayarak kaçtı. Önce savcı tarafından uyarılan ardından Abdülkadir tarafından tehdit edilen Çolak, Şermin'in de ortaya çıkarak hakkındaki gerçekleri anlatması ile iyice köşeye sıkıştı.

Evlilik hazırlıklarını tamamlayan Züleyha ve Hakan'ın nikahı için konak gelin gibi süslendi. Çukurova'nın tüm önde gelenlerini davetli olarak nikahta yerlerini almışken, Lütfiye'nin gecikmesi Züleyha'yı endişelendirdi. Finalde acı acı çalan telefona cevap veren Züleyha, şok edici bir haber aldı.

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle 5 Nisan Perşembe 20.00'de atv'de!