Yalnız Kurt 14. Bölümde neler oldu?

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Ekranların adından çok bahsettiren dizisi 'Yalnız Kurt' heyecan dolu on dördüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Dizi, on dördüncü bölüm etiketi #Sınırötesi ile sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı.

Dizinin on dördüncü bölümünde neler oldu;

Doğan'ın İstanbul'daki güç sahiplerini kendisine biat ettirerek el öptürmesi Altay'ı rahatsız eder. Bu durumu anlamaya çalışsa da Altay, Doğan'ın yanlış hamleler yaptığını düşünür. Doğan ise Altay'ı hedefinden sapmadığına dair ikna edip yol arkadaşlığının nişanesi olarak Altay'a adet üzere ilk silahını hediye eder.

Sare, Aybars'tan Nizam'ın Viking'i yakalayıp Işid'e teslim edildiğini öğrenir. Viking Işid'in elindedir. Nizam Şanver'in oğlunu elinden kaçırmasıyla başarısız bir operasyon gerçekleştirmiştir ama Viking'i Işid'e teslim ettiği için mutlu bir şekilde yurda döner ve olan biteni Mira'ya anlatır.

Davut Bahadır göz önünde olmasa bile kulübeye mektup bırakarak Altay'a yol göstermeye devam etmektedir. Altay, Sare ile irtibata geçerek onun yaralı bir şekilde Kuzey Irak'ta olduğunu, Viking'in de Işid'e esir düştüğünü öğrenir. Bunun üzerine Ahmet'in yanına gidip olanları anlatır. Viking bu operasyona resmi kanallardan gitmemiştir, bu sebeple Ahmet resmi müdahale edemez. Altay da Ahmet'ten kendisini sınırdan geçirmesini istediğini söyler. Altay, Sare ve Viking'i kurtarmak için Kuzey Irak'a gidecektir.

Mira ve Nizam'ın gündeminde ise Kuzey Irak, iç karışıklıklar ve Bevar vardır. Kuzey Irak'ta operasyon başarısız olmuş ama Türk İstihbarat görevlisi Viking Işid'in elindedir. İç karışıklıklara müdahale edip büyümesini engelleyen Ahmet'i de incelemeye alırlar. Ayrıca Doğan ve Bevar'ın savaşının onların işlerine zarar vermemesi gerekmektedir. Doğan da Bevar'dan intikamını alabilmek için Nizam'ın Bevar'ı desteklemesini bekler. Böylece kimseye hesap vermeden Nizam'dan da kurtulmayı planlar.

Bevar'ın adamları sokakları karıştırmak için kullanışlı gördükleri çocuklara silah dağıtmaya başlarlar. Akif üzerinden Altay bu durumu öğrenir ve adamların peşine düşer. Adamları çocuklara silah dağıtırken suçüstü yakalar ve hepsini dağıtır. Çocukları da bu tarz oyunlara kanmamaları için uyarır.

Altay Silopi'den özel kuvvetlere mensup bir timle sınırı geçer. Özel tim Altay'a yardımcı olur ve Altay Aybars'ı bulur. Viking Işid'in elinde işkence görmekte ve propaganda malzemesi olacak şekilde infazı planlanmaktadır. Doğan tarafından köşeye sıkıştırılan Bevar, yardım istemek için Nizam'a gider. Karşı hamle olarak Doğan'ı bitirmek için Nizam'dan onay alır.

Altay, Aybarsla birlikte Sare'nin yanına gelip onu götürmek istediğini söyler. Sare Altay'ı gördüğüne memnun olsa da Viking olmadan bölgeyi terk etmeyi kabul etmez. Sare'yi ikna edemeyeceğini anlayan Altay, önce Viking'i sonra da Sare'yi kurtaracaktır. Altay ve Aybars, Viking'i kurtarmak için harekete geçerler. Işid elemanlarının dikkatini çekerek ortalığı karıştırırlar.

Altay'ın yokluğu Mira'nın dikkatini çekmiştir. Doğan'dan öğrenmeye çalışır ama bir sonuç alamaz. Mira'nın hedefinde Altay'ı yükseltmek vardır. Doğan'ın evine gittiğinde Esra'nın da evde olmadığını öğrenir.

Nizam Bevar'a Doğan'ı köşeye sıkıştırmak için önemli bir görev verir. Bu görev "Ela'yı Doğan'ın elinden kaçırmaktır. Fakat Doğan böyle bir hamleyi tahmin ettiği için hazırlıklıdır. Bevar, Doğan tarafından tuzağa düşecektir.

Işid militanları propaganda için Viking'i videoya almaya çalışırlar. Kendi kurguladıkları cümleleri söylemesi için baskı yaparlar. Viking onlara boyun eğmez. Bu arada Altay ve Aybars da Viking'i kurtarmak için harekete geçerler. Dikkat dağıtıcı hamleler yaparak Viking'in tutulduğu hücre evini dışarıdan koruyan unsurları infaz edip içeriye sızarlar. Başarılı bir operasyonla Viking'i kurtarırlar.

Doğan hangarda özel bir dövüş ayarlayarak Nizam ve Mira'yı davet eder. Dövüş sonunda ringten sadece bir kişi sağ olarak inecektir. Ringin ortasında başında çuval geçirilmiş biri vardır. Doğan da ringe çıkar ve ringin ortasındaki adamın başından çuvalı alır. Adam Bevar'dır. Doğan Bevar'ı çözer ve dövüş başlar. Bevar nakavt olur. Doğan Nizam'ı ringe davet eder, silahını eline verir. Nizam'ın bir seçim yapması gerekecektir. Ya Bevar! Ya Doğan!