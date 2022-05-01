Kazadan kurtulan Emir kızları ihbar etti

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Cumartesi günü 50.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #BüyükOynayacağız etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kardeşlerim 50. Bölümde neler yaşandı?

Emir kızlardan intikam alıyor!

Emir'in arabası sudan çıkartılır ancak kendisi bulunamaz. Kızlar onun öldüğünü zannederken Emir okulda sapasağlam karşılarına dikilir. Tolga ile kafa kafaya veren Emir, onlardan intikam almak için çoktan planlarını hazırlamıştır. Onları polise ihbar etmemenin karşılığından her birinden istediği belalı bir şeyi yapmalarını ister. Aybüke'ye sınav sorularını çaldırtır, Asiye'yi Doruk'un başını derde sokmak için kullanır. Harika'yı Oğulcan'ın Süsen'in de Ömer'in canını yakmak için zorla harekete geçirir.

Şengül ve Orhan'ın arası açılıyor

Gönül amacına ulaşır ve Şengül ile Orhan'ın arasının iyice açılmasına neden olur. Gönül ile Orhan'ın ilişki yaşadığına inan Şengül Orhan'ın evden atar ve kıyafetlerini yakar.

Akif'e kötü sürpriz

Ayla ve Nebahat'in dolandırılmalarını sağlayan Akif ise kötü bir sürprizle karşılaşır. Tüm birikimini yatırdığı demir taşıyan gemisinden haber alamaz. Bu kötü haberle fenalaşan Akif yere yığılıp kalır.

Emir'in son oyunu...

Kızlara okulda kabus yaşatan Emir son oyununu da oynar. Polisler kızları sorguya almak için okula gelir.