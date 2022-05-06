Züleyha ve Hakan evlendi, Çukurova'da taşlar yerinden oynadı

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 135'inci bölümüyle ekrana geldi.

#YanımdaKal etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşamki bölümü yine beğeniyle izlendi.

Lütfiye'nin nikaha gelmemesi herkesi derin bir endişeye sürükledi. Züleyha, bu işin arkasında Çolak'ın olduğunu düşünerek harekete geçti, savcı Çolak'ı gözaltına aldırdı. Lütfiye nihayet ortaya çıktığında kendisini kaçıranın Vahap olduğunu söyleyince Çolak serbest kaldı.

Lütfiye nikahın ertelenmesine karşı çıkınca Züleyha ve Hakan şehir kulübündeki sade törenle evlendi. Zeynep'le iyiden iyiye yakınlaşan Fikret, Züleyha'ın Hakan'la evlenmesini sessizce kabul etti.

Leyla'nın nazarlığının çalınması Züleyha'yı huzursuz etti ve şüphelerinin peşinden giderek Şermin ve Betül'e ulaştı. Züleyha'nın müştemilattan kovduğu Şermin ve Betül intikam yemini etti! Abdülkadir'e giderek onu yanına çekmeye çalışan Betül, umduğunu bulamayınca Vahap'la birlikte hareket etmeye karar verdi.

Gece yarısı gelen gizemli bir telefonla konaktan ayrılan Hakan'ı takip eden Züleyha, onun artık ilgisi kalmadığını söylediği Abdülkadir'le buluştuğunu gören Züleyha büyük bir yaşadı. Kandırıldığını düşünen Züleyha, hesap sormak üzere Hakan'ın karşısına dikildi!