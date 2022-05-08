Akif kendini kurtarmak için Suzan'ı yaktı!

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Cumartesi günü 51.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #AnnemsizAnnelerGünü etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kardeşlerim 51. Bölümde neler yaşandı?

Kızlar kurtuluyor!

Ömer, Doruk, Berk ve Oğulcan kızları kurtarmak için harekete geçerler. Emir'in babası Ferhan Bey'den yardım alarak kızları nezarethaneden kurtarırlar. Okulda da olayın gerçek yüzünü herkese anlatıp kızların atılmasını engellerler.

Akifi Suzan'ı yakıyor!

Akif, tüm mal varlığını yatırdığı geminin batması ile iflas eder. Borçlarından kurtulmak için ise şeytani plan yapar ve Suzan'ı yakar. Batan şirketi Suzan'ın üzerine geçirir ve mali şube Suzan'ı tutuklar. Paçayı yine sıyırmayı başaran Akif, Suzan'ı kurtaracağına söz verir.

Şengül ve Orhan boşanıyor!

Şengül ise Orhan'dan boşanmak için işlemleri başlatır. Nebahat'in yanında şirkette işe başlar.

Evsiz ve annesiz kalan Harika, Ömerlere sığınıyor!

Annesiz kalan Harika ise Akif ile kalmak istemez ve abisi Ömer'in kapısını çalar. Onlarla yaşamak istediğini söyler.