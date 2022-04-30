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7 Mayıs 2022, Cumartesi 20:00
Kardeşlerim

Kardeşlerim 51. Bölüm

Beklenmedik ziyaretçi, Ömer ve Asiye'yi şoke eder

Kızlar tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken; erkekler de duydukları olay karşısında şok olurlar. Geminin batmasıyla hem parasından hem sağlığından olan Akif, Suzan'ı da yakından ilgilendirecek yeni kararlar almak durumunda kalırken; Eren kardeşler, bir Anneler Günü'nü daha buruk halde karşılarlar. Yaşanan olayların ardından Ayla'nın kızları artık okulda istememesi ise, Ataman Koleji'nde büyük bir yankı uyandırırken; kümese gelen beklenmedik ziyaretçi, Ömer ve Asiye'yi şoke eder.

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Kardeşlerim - 2. Fragman
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FRAGMANLAR
TÜMÜ
Kardeşlerim - 2. Fragman
7 Mayıs 2022, Cumartesi
51. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Kardeşlerim
7 Mayıs 2022, Cumartesi
51. Bölüm fragmanı Kardeşlerim
Kardeşlerim - 2 Fragman
30 Nisan 2022, Cumartesi
50. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2 Fragman
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