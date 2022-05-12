Tüm kategorilerde birinci! Kuruluş Osman muhteşem bölümüyle nefes kesti

Osman Bey ve Alpları İnegöl'e girdi

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 93'üncü bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 93'üncü bölümüne Osman Bey ve Alplarının İnegöl Kalesi'ni kuşatmaları ve kuşatma sonrası kaleye girmeleri damga vurdu.

#ZaferBizimdir etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm Türkiye 'Kuruluş Osman'ı izlerken aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

Kuruluş Osman 93. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,84 izlenme oranı ve %26,49 izlenme payı, AB'de %8,04 izlenme oranı ve %14,66 izlenme payı 20+ABC1'de %10,30 izlenme oranı ve %25,97 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

Kuruluş Osman'ın 93'üncü bölümünde İnegöl'ü kuşatan Osman Bey, Kayılar ve himayesindeki diğer Türk Beyliklerinden oluşan ordusuna "Beylerim! Alplarım! Bu alemde her şey vaktini bekler! İnegöl de vaktini beklerdi! Ektiğimiz tohum, filizlendi, palazlandı, koca çınar olmanın arifesindedir! Dallarını göğe uzatır! Ya İnegöl'ü alacağız! Ya şehit olacağız! Gayrı fetih vaktidir!" sözleriyle son konuşmasını yapması ardından Fetih başlar. Osman Bey ve alpları surlara dayanmıştır. Gündüz Bey, mancınıklardan İnegöl'e ateş ve barut yağdırır. İçeride Nikola, Osman Bey ve ordusunu püskürtmek için çareler aramaktadırlar. Nikola'nın bütün hamleleri boşa çıkmıştır. Ne yaparsa yapsın artık surları dövülmeye ve surlarda büyük gedikler açılmaya başlanmıştır. Aktemur, Gencebey, Şamil ve Turahan sur üzerinde önlerine gelen Nikola'nın askerlerini biçe biçe ilerlemektedirler. Kılıç kılıca, yumruk yumruğa dövüşerek kalenin köprüsünü açarlar.

Osman Bey'in ordusu İnegöl Kalesi'ne taarruza geçerken Şeyh Edebalı ve dervişleri Osman Bey'in karargahında duaya başlarlar. Şeyh Edebalı sağ elini kalbine götürür. Dervişler de ona uyar. Bir çember oluştururlar, "Yâ Gâlip Yâ Allah!" şeklinde zikir çekerler.

Şeyh Edebalı ve Dervişleri zikir çekerken hasar görmüş surlar parçalanmaya başlar. Bu sırada Gündüz Bey ve Cerkutay surlara dayanmış merdivenlerden surlara çıkarlar. Alplar merdivenlerden surlara tırmanmaya devam ederlerken surların dışında kalan alplar ise ok atışları ile destek olmaktadırlar. Bu sırada Osman Bey ve Turgut Bey ile Alpler koçbaşıyla kale kapısına dayanmışlardır. Kapı koçbaşı ile zorlanmaya devam ederken surlardan dökülen kızgın yağlar koçbaşını yavaşlatmaktadırlar. Osman Bey, Turgut Bey ve Alpler var güçleriyle koçbaşını vurmaya devam ederlerken bir anda büyük bir çatırdama ile kapı kırılır. Osman Bey, Turgut Bey ve Alplar parçalanmakta olan kapıdan kaleye Nikola'nın askerleriyle çarpışarak girmeye başlarlar.