Harika, hayatına yeni bir başlangıç yapmak için yola çıkıyor!

Harika, Sevgi Teyze'nin paraları ile yeni bir hayatın peşinde...

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #OBanaEmanet etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kardeşlerim 52. Bölümde neler yaşandı?

Akif'in oyununa gelen Suzan hapishanede!

Akif, Suzan'ı çıkarmaya çalışır ama başarılı olmaz. Tüm alacaklılar Akif'in peşindedir. Ona Tolga yardımcı olur ve bir süre onu gizler. Harika, Ömerlerin yanındaki hayata alışmakta zorlanır ve Asiye ile tartışır. Harika ve Ömer, Akif ile yüzleşmeye giderler. Annelerini çıkartması için baskı yaparlar. Ancak Akif Suzan'ı kurtarmakta başarılı olamaz. Tolga ve Emir, Harika'nın fakirliği ve Ömerlerde kalması ile dalga geçince ortalık yine karışır. Kardeşlerin evine ise aklı sağlığı çok yerinde olmayan Sevgi adlı bir teyze gelir. Onları başkaları ile karıştırıp kafası bir gelip bir giden teyzenin çantasında ise tonla para vardır. Çocuklar ailesini bulmak için çabalarlarken Sevgi Teyze evden çıkar ve kaybolur. Annesinin uzun süre çıkamayacağını anlayan Harika, Sevgi Teyze'nin paralarını alıp hava alanına gider. O yeni bir başlangıç yapmaya çalışırken Sevgi Teyze akrabası ile Ömerlerin kapısına dayanır. Ancak çanta da para da yoktur.